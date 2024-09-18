https://crimea.ria.ru/20240918/glavnye-novosti-kryma-18-sentyabrya-1140450262.html

Главные новости Крыма: 18 сентября

Главные новости Крыма: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Главные новости Крыма: 18 сентября

Президент России Владимир Путин во время встречи с главами регионов в режиме видео-конференции оценил деятельность главы Крыма Сергея Аксенова. Небо над Крымом... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время встречи с главами регионов в режиме видео-конференции оценил деятельность главы Крыма Сергея Аксенова. Небо над Крымом готовы защищать боевые машины комплексов ПВО "Бук-М2". В республике задержан украинец, шпионивший за российскими военными на территории Херсонской области. На трасса Севастополь – Ялта продолжается ремонт противообвальной галереи. Строительство индустриального парка "Феодосия" подходит к завершению. В Крыму продлили запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымОценка Владимиром Путиным деятельности Сергея АксеноваПрезидент России Владимир Путин во время встречи с главами регионов в режиме видео-конференции оценил деятельность главы Крыма Сергея Аксенова для республики, отметив, что он многое сделал для Крыма, для всей страны, укрепляя в Крыму общероссийские начала. Также глава страны заявил, что, как показала практика последних лет, крымчане – люди особой закваски. В Крыму из поколения в поколение передается верность Отечеству. Владимир Путин пожелал Сергею Аксенову всего доброго в дальнейшей работе. В свою очередь глава республики ответил президенту, что Крым вместе с Владимиром Путиным до победы.Защита неба Крыма от истребителей F-16 "БУКами"Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву истребителей F-16. Об этом заявил командир расчета ПВО группировки войск "Днепр" с позывным Каскад. Сейчас небо над Крымом прикрывает боевая машина под его руководством. Пока основные их цели – беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.Задержание украинского шпиона в КрымуВ Крыму украинец обвиняется в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Его деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по РК и Севастополю. Следствие установило, что в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений ВС РФ на территории Херсонской области. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь – ЯлтаРемонт противообвальной галереи на трассе Севастополь – Ялта в районе поселка Ласпи планируют завершить к 1 ноября. Работы на объекте ведутся круглосуточно. Уже укреплены опоры с внешней стороны. Всего в галерее 26 колонн, каждую из которых откапывают до основания, зачищают, усиливают и проводят дополнительную гидроизоляцию конструкций. Асфальт будут укладывать после окончания работ тяжелой техники.Завершение строительства индустриального парка "Феодосия"Строительная готовность феодосийского индустриального парка ежесуточной мощностью 300 тысяч кубометров достигла 95%. На строительство парка было выделено 1 974,69 млн рублей. Заканчиваются строительно-монтажные работы, ведется асфальтирование последнего километра дорог из 7,5 километров. На участке площадью в 122 гектара в селе Насыпное уже стоит двухэтажный административно-бытовой комплекс площадью около 600 "квадратов". Завершить работы полностью планируется уже этой осенью.Продление запрета на посещение лесов в КрымуЗапрет на посещение лесов в Крыму продлен с 19 сентября до 9 октября. В республиканском МЧС объяснили, что мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 17 апреля.

https://crimea.ria.ru/20240918/krymchane-konsolidirovany-v-podderzhke-prezidenta--aksenov-1140449516.html

https://crimea.ria.ru/20240918/dosmotr-i-blokirovanie-rayonov-v-krymu-uchatsya-otrazhat-popytki-atak-drg-1140428144.html

https://crimea.ria.ru/20240918/ukrainskikh-shpionov-otpravili-v-tyurmu-za-podgotovku-terakta-v-kerchi-1140445356.html

https://crimea.ria.ru/20240918/v-alushte-za-prodazhu-smertelno-opasnogo-vina-zaderzhali-azerbaydzhantsev-1140441789.html

https://crimea.ria.ru/20240918/v-simferopole-i-prigorode-na-sutki-otklyuchat-gaz-1140429158.html

https://crimea.ria.ru/20240918/svyatye-liki-iz-kamney-neobychnoe-iskusstvo-natali-voronchikhinoy-1140421647.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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