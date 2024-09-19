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В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена" - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена" - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T13:48
2024-09-19T13:48
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьков
харьковская область
иностранный легион
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны РФ.Также бойцами группировки была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен", уточнили в российском оборонном ведомстве.За минувшие сутки в Донбассе был освобожден еще один населенный пункт - Георгиевка Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьков, харьковская область, иностранный легион
В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"

Армия России разбила штурмовиков "Кракена" и "Иностранный легион" под Харьковом

13:48 19.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа связистов
Боевая работа связистов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады терробороны в районах Липцов, Волчанска Харьковской области и города Харьков", - сказано в сообщении.
Также бойцами группировки была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен", уточнили в российском оборонном ведомстве.
За минувшие сутки в Донбассе был освобожден еще один населенный пункт - Георгиевка Донецкой Народной Республики.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ХарьковХарьковская областьИностранный легион
 
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