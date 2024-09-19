https://crimea.ria.ru/20240919/v-kharkovskoy-oblasti-unichtozheny-neonatsisty-krakena-1140464820.html

В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"

В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена" - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"

Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T13:48

2024-09-19T13:48

2024-09-19T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны РФ.Также бойцами группировки была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен", уточнили в российском оборонном ведомстве.За минувшие сутки в Донбассе был освобожден еще один населенный пункт - Георгиевка Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"

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харьковская область

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьков, харьковская область, иностранный легион