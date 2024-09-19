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В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена" - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T13:48
2024-09-19T13:48
2024-09-19T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ 19 сен - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области. Об этом сообщается в четверг в сводке Минобороны РФ.Также бойцами группировки была отражена контратака штурмовой группы националистического формирования "Кракен", уточнили в российском оборонном ведомстве.За минувшие сутки в Донбассе был освобожден еще один населенный пункт - Георгиевка Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьков, харьковская область, иностранный легион
В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
Армия России разбила штурмовиков "Кракена" и "Иностранный легион" под Харьковом