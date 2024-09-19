Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240919/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1140462799.html
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T12:47
2024-09-19T13:07
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140462869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ce50a36ba7b911365181f5aa9f8ef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты "Marder", восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Как сообщалось, 14 сентября подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛААрмия России освободила в Курской области Успеновку и Борки На Украине разгромлены объекты энергетики и аэродромы
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140462869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_650b7fa5cded1fd87932ee390cb5136c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР

12:47 19.09.2024 (обновлено: 13:07 19.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПодразделения Южной группировки войск
Подразделения Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты "Marder", восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Как сообщалось, 14 сентября подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки
На Украине разгромлены объекты энергетики и аэродромы
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Реестр электронных повесток - зачем он нужен и что меняет для россиян
15:18В Севастополе назначили сенатора РФ от Законодательной власти
15:06Wildberries объявила день траура: все о ситуации в компании
14:47В Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
14:41Время непростое: названы приоритеты работы нового парламента Севастополя
14:28Европарламент одобрил снятие ограничений на удары Киева вглубь России
14:05Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет
14:03Горят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
13:54Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей
13:48В Харьковской области уничтожены неонацисты "Кракена"
13:33Армия России разбила главный центр радиосвязи украинской разведки
13:19В Ялте выбрали врио главы администрации
13:16Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт
13:03За лето Запорожскую область посетили 100 тысяч туристов
12:57РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
12:49Мигрантам в России запретят жениться и оформлять детей в сады и школы
12:47Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:27Что будет с армией России по окончании СВО – мнение
12:04Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами
12:03Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
Лента новостейМолния