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Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:47

2024-09-19T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты "Marder", восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, три гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Как сообщалось, 14 сентября подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛААрмия России освободила в Курской области Успеновку и Борки На Украине разгромлены объекты энергетики и аэродромы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии