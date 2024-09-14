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Армия России освободила Желанное Первое в ДНР

Армия России освободила Желанное Первое в ДНР - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Армия России освободила Желанное Первое в ДНР

Подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T12:11

2024-09-14T12:11

2024-09-14T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М-777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости, новости сво