https://crimea.ria.ru/20240914/vs-rf-osvobodili-zhelannoe-pervoe-v-dnr--1140343390.html
Армия России освободила Желанное Первое в ДНР
Армия России освободила Желанное Первое в ДНР - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Армия России освободила Желанное Первое в ДНР
Подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T12:11
2024-09-14T12:11
2024-09-14T12:13
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_9811b4d4c1459ab03d98af5ad8f3193a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М-777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_fe00552b8cbb639e9eeacfbf14090d91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости, новости сво
Армия России освободила Желанное Первое в ДНР
Армия России освободила Желанное Первое в ДНР
12:11 14.09.2024 (обновлено: 12:13 14.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Неспублики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка ДНР, отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.
"ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М-777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.