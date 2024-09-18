В Крыму украинец обвиняется в шпионаже
В Крыму украинца обвинили в шпионаже за российскими военными в Херсонской области
08:24 18.09.2024 (обновлено: 08:28 18.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму украинец обвиняется в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщает прокуратура республики.
Отмечается, что в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 276 УК РФ - шпионаж.
"По версии следствия, в марте 2022 года мужчина собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации, времени и передвижении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих", - уточняют в надзорном ведомстве.
Противоправную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.
В начале сентября прокуратура Крыма также направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине. Отмечается, что шпион работал на главное управление разведки Украины с февраля по апрель 2022 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.м
Читайте также на РИА Новости Крым: