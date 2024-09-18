https://crimea.ria.ru/20240918/v-krymu-ukrainets-obvinyaetsya-v-shpionazhe-1140425889.html

В Крыму украинец обвиняется в шпионаже

В Крыму украинец обвиняется в шпионаже - РИА Новости Крым, 18.09.2024

В Крыму украинец обвиняется в шпионаже

В Крыму украинец обвиняется в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T08:24

2024-09-18T08:24

2024-09-18T08:28

крым

прокуратура республики крым

шпионаж

задержание в крыму агента сбу

сбу (служба безопасности украины)

херсонская область

безопасность республики крым и севастополя

правосудие

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму украинец обвиняется в шпионаже за российскими военными на территории Херсонской области в пользу службы безопасности Украины. Об этом сообщает прокуратура республики.Отмечается, что в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 276 УК РФ - шпионаж.Противоправную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу.В начале сентября прокуратура Крыма также направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине. Отмечается, что шпион работал на главное управление разведки Украины с февраля по апрель 2022 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.мЧитайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкойПерешел на сторону ВСУ: севастополец осужден за госизменуСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, шпионаж, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), херсонская область, безопасность республики крым и севастополя, правосудие, новости крыма