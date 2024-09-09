https://crimea.ria.ru/20240909/sotrudnitsa-voennoy-chasti-zaderzhana-za-svyaz-s-ukrainskoy-razvedkoy-1140230527.html

Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой

Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой

Работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T14:37

2024-09-09T14:37

2024-09-09T14:45

ростовская область

ростов-на-дону

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

госизмена

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140230695_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_fa9890631cde1c9f42c270a0a4883a8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.По данным ведомства, жительница Ростова-на-Дону вела переписку с куратором из украинской разведки через мессенджер Signal. В январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах. Данные она передавала в мессенджер.Против подозреваемой возбудили уголовное дело о госизмене.На опубликованном видео силовики производят захват подозреваемой, после чего в ее квартире был произведен обыск. Оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с куратором из Украины.Ранее прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине.В пятницу в прокуратуре Севастополя сообщили, что к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму

ростовская область

ростов-на-дону

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, видео, ростов-на-дону, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, госизмена, россия, украина