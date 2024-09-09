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Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
Работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T14:37
2024-09-09T14:37
2024-09-09T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.По данным ведомства, жительница Ростова-на-Дону вела переписку с куратором из украинской разведки через мессенджер Signal. В январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах. Данные она передавала в мессенджер.Против подозреваемой возбудили уголовное дело о госизмене.На опубликованном видео силовики производят захват подозреваемой, после чего в ее квартире был произведен обыск. Оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с куратором из Украины.Ранее прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине.В пятницу в прокуратуре Севастополя сообщили, что к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, видео, ростов-на-дону, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, госизмена, россия, украина
Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
В Ростовской области сотрудница военной части задержана за связи с украинской разведкой
14:37 09.09.2024 (обновлено: 14:45 09.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.
"Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в релизе.
По данным ведомства, жительница Ростова-на-Дону вела переписку с куратором из украинской разведки через мессенджер Signal. В январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах. Данные она передавала в мессенджер.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело о госизмене.
На опубликованном видео силовики производят захват подозреваемой, после чего в ее квартире был произведен обыск. Оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с куратором из Украины.
Ранее прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд
уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о местах дислокации и передвижении подразделений вооруженных сил России и Росгвардии на Херсонщине.
В пятницу в прокуратуре Севастополя сообщили
, что к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей заочно приговорен 37-летний севастополец, которой весной прошлого года перешел на сторону противника и воевал против своих сограждан.
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