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Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму
Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму
Жительница Брянской области пойдет под суд за приготовление к теракту в Крыму по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T16:39
2024-09-04T16:40
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Жительница Брянской области пойдет под суд за приготовление к теракту в Крыму по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма."По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z", - сказано в сообщении.Совершить теракт злоумышленница не смогла, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.46-летнего жителя Севастополя ранее приговорили к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре Крыма. До этого Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоВ Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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прокуратура республики крым, брянская область, происшествия, новости крыма, крым
Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму

Прокуратура: жительница Брянской области готовила теракт в Крыму по заданию СБУ

16:39 04.09.2024 (обновлено: 16:40 04.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Жительница Брянской области пойдет под суд за приготовление к теракту в Крыму по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z", - сказано в сообщении.
Совершить теракт злоумышленница не смогла, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.
46-летнего жителя Севастополя ранее приговорили к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре Крыма. До этого Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму.
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