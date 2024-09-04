https://crimea.ria.ru/20240904/zhitelnitsa-bryanskoy-oblasti-gotovila-terakt-v-krymu-1140117889.html

Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму

Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Жительница Брянской области готовила теракт в Крыму

Жительница Брянской области пойдет под суд за приготовление к теракту в Крыму по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T16:39

2024-09-04T16:39

2024-09-04T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Жительница Брянской области пойдет под суд за приготовление к теракту в Крыму по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма."По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z", - сказано в сообщении.Совершить теракт злоумышленница не смогла, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.46-летнего жителя Севастополя ранее приговорили к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта на транспортной инфраструктуре Крыма. До этого Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника подразделения спецназа главного управления разведки минобороны Украины, который в октябре прошлого года попал в плен при попытке украинских диверсантов высадиться в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоВ Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФСуд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в Ялте

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, брянская область, происшествия, новости крыма, крым