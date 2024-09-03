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В Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФ
В Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФ - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФ
В Севастополе осудят женщину за вандализм по мотивам политической ненависти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T13:03
2024-09-03T13:03
2024-09-03T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят женщину за вандализм по мотивам политической ненависти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным ведомства, с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемая собирала сведения о перемещениях боевых кораблей и авиации, а также о местах дислокации ВС РФ в Севастополе и передавала их представителю Украины через мессенджеры.Кроме того, на уличных скамейках и других объектах благоустройства она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации, добавили в прокуратуре.Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, уточнили в ведомстве.Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на Крымском полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали трех агентов украинской разведкиСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военногоДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, происшествия, суд, вандализм
В Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФ
В Севастополе осудят женщину за вандализм по мотивам политической ненависти
13:03 03.09.2024 (обновлено: 13:55 03.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе осудят женщину за вандализм по мотивам политической ненависти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
По данным ведомства, с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемая собирала сведения о перемещениях боевых кораблей и авиации, а также о местах дислокации ВС РФ в Севастополе и передавала их представителю Украины через мессенджеры.
"Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она признана виновной по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти)", – говорится в сообщении.
Кроме того, на уличных скамейках и других объектах благоустройства она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации, добавили в прокуратуре.
Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, уточнили в ведомстве.
Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО
в Крыму. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке
сведения о стратегических объектах на Крымском полуострове.
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