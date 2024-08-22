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В Крыму задержали трех агентов украинской разведки

В Крыму задержали трех агентов украинской разведки - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Крыму задержали трех агентов украинской разведки

В Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T09:50

2024-08-22T09:50

2024-08-22T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, в Севастополе задержан россиянин, являющийся агентом главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. В Керчи силовики задержали гражданина Молдавии, ранее судимого на Украине за кражу. В апреле этого года он через интернет установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины. По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал сведения, включая фото- и видео мест дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. Третий задержанный – житель Севастополя, гражданин РФ. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях. Все задержанные фигуранты дают признательные показания, отметили в ЦОС.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Ранее Аксенов сообщал о предотвращении серии терактов на железнодорожном транспорте в Крыму.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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