https://crimea.ria.ru/20240822/planirovali-diversii-v-krymu-zaderzhali-trekh-ukrainskikh-agentov-1139790879.html
В Крыму задержали трех агентов украинской разведки
В Крыму задержали трех агентов украинской разведки - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Крыму задержали трех агентов украинской разведки
В Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T09:50
2024-08-22T09:50
2024-08-22T10:15
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
украина
закон и право
новости крыма
срочные новости крыма
диверсия
шпионаж
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, в Севастополе задержан россиянин, являющийся агентом главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. В Керчи силовики задержали гражданина Молдавии, ранее судимого на Украине за кражу. В апреле этого года он через интернет установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины. По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал сведения, включая фото- и видео мест дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. Третий задержанный – житель Севастополя, гражданин РФ. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях. Все задержанные фигуранты дают признательные показания, отметили в ЦОС.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Ранее Аксенов сообщал о предотвращении серии терактов на железнодорожном транспорте в Крыму.Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове, все диверсионные группы задержаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд приговорил диверсанта к 18 годам за подрыв газопровода в ЯлтеДвух крымчан осудили за подготовку теракта в православном храмеСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного
крым
украина
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, украина, закон и право, новости крыма, срочные новости крыма, диверсия, шпионаж, севастополь
В Крыму задержали трех агентов украинской разведки
В Крыму задержали готовивших диверсии трех агентов украинской военной разведки – ФСБ
09:50 22.08.2024 (обновлено: 10:15 22.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали трех агентов украинской военной разведки, которые планировали и участвовали в диверсиях на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как уточнили в ведомстве, в Севастополе задержан россиянин, являющийся агентом главного управления разведки минобороны Украины. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.
"Установлено, что он изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство", - указали в ФСБ.
В Керчи силовики задержали гражданина Молдавии, ранее судимого на Украине за кражу. В апреле этого года он через интернет установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины. По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал сведения, включая фото- и видео мест дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника.
Третий задержанный – житель Севастополя, гражданин РФ. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях.
Все задержанные фигуранты дают признательные показания, отметили в ЦОС.
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу.
"Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Аксенов сообщал
о предотвращении серии терактов на железнодорожном транспорте в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным ранее заявил, что органы власти республики работают в тесной связке с силовиками в части предотвращения диверсий на полуострове
, все диверсионные группы задержаны.
Читайте также на РИА Новости Крым: