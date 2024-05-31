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Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного
Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного
Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта в отношении российского военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T09:50
2024-05-31T10:29
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
теракт
севастополь
новости крыма
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
крым
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта в отношении российского военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.По данным силовиков, 30-летний житель города действовал по заданию украинской спецслужбы. Он забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластическую взрывчатку массой около 630 г, электродетонатор и передатчик. В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств". Уточняется, что мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины. Сейчас он заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режимаВ Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, теракт, севастополь, новости крыма, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, крым, сбу (служба безопасности украины)
Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

ФСБ пресекла попытку теракта в отношении военного в Севастополе

09:50 31.05.2024 (обновлено: 10:29 31.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта в отношении российского военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным силовиков, 30-летний житель города действовал по заданию украинской спецслужбы. Он забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластическую взрывчатку массой около 630 г, электродетонатор и передатчик.
"При помощи СВУ мужчина должен был совершить подрыв в момент входа в подъезд жилого дома военнослужащего, указанного куратором из СБУ. Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.
В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств".
Уточняется, что мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины. Сейчас он заключен под стражу.
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