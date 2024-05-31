https://crimea.ria.ru/20240531/sevastopolets-po-zadaniyu-sbu-pytalsya-zaminirovat-podezd-i-ubit-voennogo-1137742401.html

Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Севастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта в отношении российского военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T09:50

2024-05-31T09:50

2024-05-31T10:29

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта в отношении российского военнослужащего в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.По данным силовиков, 30-летний житель города действовал по заданию украинской спецслужбы. Он забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластическую взрывчатку массой около 630 г, электродетонатор и передатчик. В отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств". Уточняется, что мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины. Сейчас он заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионаж в пользу СБУ: житель Ялты получил 16 лет колонии строгого режимаВ Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дорогеДвое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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