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Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
ФСБ задержала двух безработных жителей Нижегородской области, которые согласились за деньги сотрудничать со спецслужбами Украины и планировали диверсию на... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T12:23
2024-05-23T13:02
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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россия
диверсия
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. ФСБ задержала двух безработных жителей Нижегородской области, которые согласились за деньги сотрудничать со спецслужбами Украины и планировали диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в УФСБ по региону.Как установили силовики, двое граждан были привлечены украинскими спецслужбами для осуществления диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Нижегородской области.Как рассказал один из подозреваемых на распространенном ФСБ видео, они с другом искали работу. В это время с ними через Telegram связался мужчина, который предложил "устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн".Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент следователи устанавливают возможных соучастников.Ранее за диверсию на железной дороге были задержаны три подростка в Кузбассе. Несовершеннолетние за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф на станции Белово Сибирской железной дороги.В середине мая 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних были арестованы в Воронеже также при попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Еще троих подростков, поджигавших релейные шкафы по указаниям из мессенджера, в конце апреля задержали спецслужбы в Смоленской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском краеАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нижний новгород, россия, диверсия, сбу (служба безопасности украины), происшествия, новости
Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ

ФСБ задержала двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге

12:23 23.05.2024 (обновлено: 13:02 23.05.2024)
 
© УФСБ России по Нижегородской областиФСБ задержала двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге
ФСБ задержала двух жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге
© УФСБ России по Нижегородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. ФСБ задержала двух безработных жителей Нижегородской области, которые согласились за деньги сотрудничать со спецслужбами Украины и планировали диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Как установили силовики, двое граждан были привлечены украинскими спецслужбами для осуществления диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Нижегородской области.

"В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, которые были изъяты в ходе обысков по их месту проживания", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как рассказал один из подозреваемых на распространенном ФСБ видео, они с другом искали работу. В это время с ними через Telegram связался мужчина, который предложил "устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн".
Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент следователи устанавливают возможных соучастников.
Ранее за диверсию на железной дороге были задержаны три подростка в Кузбассе. Несовершеннолетние за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф на станции Белово Сибирской железной дороги.
В середине мая 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних были арестованы в Воронеже также при попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Еще троих подростков, поджигавших релейные шкафы по указаниям из мессенджера, в конце апреля задержали спецслужбы в Смоленской области.
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