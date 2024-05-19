https://crimea.ria.ru/20240519/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-krasnoyarskom-krae-1137391151.html
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:34
2024-05-19T11:34
2024-05-19T11:34
красноярский край
происшествия
поезд
новости
россия
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137391040_48:0:796:421_1920x0_80_0_0_ca7fa4a95abdc9cf21cffaefbe080090.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Уточняется, что инцидент произошел между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино около 13 часов по местному времени (9:00 по мск).В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся восстановительные работы на железной дороге.Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.14 мая в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар.Неделей ранее из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиОдин человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
красноярский край
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137391040_141:0:702:421_1920x0_80_0_0_3fd8357e92678361bd21c413bc2e7b59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия, поезд, новости, россия, железная дорога
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае – идет проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино около 13 часов по местному времени (9:00 по мск).
"В Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда", - сказано в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся восстановительные работы на железной дороге.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
14 мая в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов
вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар.
Неделей ранее
из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.
Читайте также на РИА Новости Крым: