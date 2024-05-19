Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240519/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-krasnoyarskom-krae-1137391151.html
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:34
2024-05-19T11:34
красноярский край
происшествия
поезд
новости
россия
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137391040_48:0:796:421_1920x0_80_0_0_ca7fa4a95abdc9cf21cffaefbe080090.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Уточняется, что инцидент произошел между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино около 13 часов по местному времени (9:00 по мск).В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся восстановительные работы на железной дороге.Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.14 мая в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар.Неделей ранее из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиОдин человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
красноярский край
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137391040_141:0:702:421_1920x0_80_0_0_3fd8357e92678361bd21c413bc2e7b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия, поезд, новости, россия, железная дорога
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае – идет проверка

11:34 19.05.2024
 
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramГрузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино около 13 часов по местному времени (9:00 по мск).

"В Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда", - сказано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся восстановительные работы на железной дороге.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
14 мая в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар.
Неделей ранее из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под Симферополем
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
 
Красноярский крайПроисшествияПоездНовостиРоссияЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь
11:55Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
11:49Взрывы гремят в Харькове и Одессе
11:34Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
11:22При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек
11:13Нефтезавод в Славянске остановил работу после атаки ВСУ
10:53Дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
10:47Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтезавод в Славянске
10:39Протаранил 8 машин и скрылся: массовое ДТП на парковке в Краснодаре
10:26В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:10Конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна – сенатор
09:30Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России
09:13Музыка и древности: в музее-заповеднике "Неаполь Скифский" дадут концерт
08:39В Крыму стали реже убивать и грабить
08:09Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Славянске: что известно
07:26Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMS
07:259 ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ сбиты над регионами России за ночь
07:18Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасы
07:01Холодная война между Россией и НАТО после горячей фазы СВО: будет или нет
01:00Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
Лента новостейМолния