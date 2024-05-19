https://crimea.ria.ru/20240519/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-krasnoyarskom-krae-1137391151.html

Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T11:34

2024-05-19T11:34

2024-05-19T11:34

красноярский край

происшествия

поезд

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россия

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Пять грузовых вагонов поезда в воскресенье сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Уточняется, что инцидент произошел между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино около 13 часов по местному времени (9:00 по мск).В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Ведутся восстановительные работы на железной дороге.Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.14 мая в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар.Неделей ранее из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиОдин человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия, поезд, новости, россия, железная дорога