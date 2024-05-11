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Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T12:20
2024-05-11T12:20
2024-05-11T12:20
ростовская область
происшествия
поезд
железная дорога
новости
логистика
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.В ночь на субботу региональный МЧС сообщил, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет.Отмечается также, что для пассажиров поездов дальнего следования, задержка в расписании которых превысила четыре часа, организовано питание и комфортный температурный режим в вагонах.Также сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.По данным пресс-службы, в ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости, логистика, пожар
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Пять пассажирских поездов задерживаются из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
В ночь на субботу региональный МЧС сообщил, что цистерна с топливом загорелась
на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет.
"В настоящее время задержаны пассажирские поезда №455 Челябинск - Волгоград, №358 Имеретинский Курорт - Уфа, №113 Санкт-Петербург - Адлер, №98 Кисловодск -Тында, №14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов", сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается также, что для пассажиров поездов дальнего следования, задержка в расписании которых превысила четыре часа, организовано питание и комфортный температурный режим в вагонах.
Также сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.
По данным пресс-службы, в ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников.