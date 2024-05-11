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Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области

Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области

Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T12:20

2024-05-11T12:20

2024-05-11T12:20

ростовская область

происшествия

поезд

железная дорога

новости

логистика

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.В ночь на субботу региональный МЧС сообщил, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет.Отмечается также, что для пассажиров поездов дальнего следования, задержка в расписании которых превысила четыре часа, организовано питание и комфортный температурный режим в вагонах.Также сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.По данным пресс-службы, в ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников.

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости, логистика, пожар