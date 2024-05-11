Рейтинг@Mail.ru
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240511/pyat-passazhirskikh-poezdov-zaderzhivayutsya-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-1137194083.html
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T12:20
2024-05-11T12:20
ростовская область
происшествия
поезд
железная дорога
новости
логистика
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137193969_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fea3db4d102a3f96afe647ee5b6267f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.В ночь на субботу региональный МЧС сообщил, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет.Отмечается также, что для пассажиров поездов дальнего следования, задержка в расписании которых превысила четыре часа, организовано питание и комфортный температурный режим в вагонах.Также сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.По данным пресс-службы, в ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137193969_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fab3cdbd6937ac3b959f7e037ae1625a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости, логистика, пожар
Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области

Пять пассажирских поездов задерживаются из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом

12:20 11.05.2024
 
© Telegram-канал Северо-Кавказской железной дорогиВосстановительные работы на месте ЧП на железной дороге в Ростовской области
Восстановительные работы на месте ЧП на железной дороге в Ростовской области
© Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Пять пассажирских поездов задерживаются на пять часов в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
В ночь на субботу региональный МЧС сообщил, что цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, возгорание локализовано на 200 "квадратах", пострадавших в результате ЧП нет.
"В настоящее время задержаны пассажирские поезда №455 Челябинск - Волгоград, №358 Имеретинский Курорт - Уфа, №113 Санкт-Петербург - Адлер, №98 Кисловодск -Тында, №14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов", сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается также, что для пассажиров поездов дальнего следования, задержка в расписании которых превысила четыре часа, организовано питание и комфортный температурный режим в вагонах.
Также сокращены маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.
По данным пресс-службы, в ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
 
Ростовская областьПроисшествияПоездЖелезная дорогаНовостиЛогистикаПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07За час очередь у Крымского моста выросла почти в три раза
13:50Полярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астроном
13:29У Крымского моста начала расти очередь
13:14Дивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции
13:07Армия России освободила пять населенных пунктов в Харьковской области
13:03Дрон ВСУ атаковал легковушку в Белгородской области: ранена женщина
12:42Бастрыкин поручил наградить 4 очевидцев за спасение людей в Петербурге
12:20Пять пассажирских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
12:07Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области
11:57Число жертв удара по нефтебазе в Ровеньках выросло до четырех человек
11:41В Крыму и Севастополе объявлено новое штормовое предупреждение
11:20ВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчина
11:04В Крыму снова ожидаются заморозки
10:47Россия вернет мир в Донбасс – Путин
10:3014-летний водитель иномарки погиб в столкновении с большегрузом на Кубани
10:19Путь домой: Донбасс отмечает десятилетие референдумов о независимости
10:00Действительно полезный пакет помощи: Зеленский снова критикует Запад
09:31Стрельба в акватории моря у Новороссийска - причина
09:13Во дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей
08:48Впервые за 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря
Лента новостейМолния