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Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:04
2024-04-23T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.Релейные шкафы были подожжены в минувшую среду, 17 апреля, около половины одиннадцатого ночи в районе 465-го километра пикета второго перегона Гусино – Красное главного хода Московской железной дороги.Юношей задержали. Материалы направлены в следственные органы, уточнили в УФСБ.Также в ведомстве отметили, украинская сторона нередко обращается с запросом о выведении из строя объектов железнодорожной инфраструктуры. Подобного рода преступления нацелены на причинение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв.29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. 15 марта сообщалось, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. В начале марта на железнодорожном мосту под Самарой было установлено взрывное устройство. Его обезвредили и возбудили уголовное дело по статье о диверсии.Читайте также на РИА Новости Крым:Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбыВзорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в судПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение
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новости, смоленская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железная дорога, московская железная дорога
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

Трое подростков задержаны за поджог релейных шкафов в Смоленской области

12:04 23.04.2024 (обновлено: 12:06 23.04.2024)
 
© ФСБ России Трое подростков задержаны за поджог релейных шкафов в Смоленской области
Трое подростков задержаны за поджог релейных шкафов в Смоленской области
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Релейные шкафы были подожжены в минувшую среду, 17 апреля, около половины одиннадцатого ночи в районе 465-го километра пикета второго перегона Гусино – Красное главного хода Московской железной дороги.

"Сотрудниками силовых структур были установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном и рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров", – сказано в тексте.

Юношей задержали. Материалы направлены в следственные органы, уточнили в УФСБ.
Также в ведомстве отметили, украинская сторона нередко обращается с запросом о выведении из строя объектов железнодорожной инфраструктуры. Подобного рода преступления нацелены на причинение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв.
29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. 15 марта сообщалось, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. В начале марта на железнодорожном мосту под Самарой было установлено взрывное устройство. Его обезвредили и возбудили уголовное дело по статье о диверсии.
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