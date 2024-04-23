https://crimea.ria.ru/20240423/podzhigali-releynye-shkafy-po-zadaniyu-zaderzhany-troe-podrostkov-1136775412.html

Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:04

2024-04-23T12:04

2024-04-23T12:06

новости

смоленская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

железная дорога

московская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.Релейные шкафы были подожжены в минувшую среду, 17 апреля, около половины одиннадцатого ночи в районе 465-го километра пикета второго перегона Гусино – Красное главного хода Московской железной дороги.Юношей задержали. Материалы направлены в следственные органы, уточнили в УФСБ.Также в ведомстве отметили, украинская сторона нередко обращается с запросом о выведении из строя объектов железнодорожной инфраструктуры. Подобного рода преступления нацелены на причинение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв.29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. 15 марта сообщалось, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. В начале марта на железнодорожном мосту под Самарой было установлено взрывное устройство. Его обезвредили и возбудили уголовное дело по статье о диверсии.Читайте также на РИА Новости Крым:Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбыВзорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в судПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, смоленская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железная дорога, московская железная дорога