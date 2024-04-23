https://crimea.ria.ru/20240423/podzhigali-releynye-shkafy-po-zadaniyu-zaderzhany-troe-podrostkov-1136775412.html
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:04
2024-04-23T12:04
2024-04-23T12:06
новости
смоленская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
железная дорога
московская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136775719_895:87:2560:1024_1920x0_80_0_0_6c3cf5661b0e7c97e78bdcd25a437bcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.Релейные шкафы были подожжены в минувшую среду, 17 апреля, около половины одиннадцатого ночи в районе 465-го километра пикета второго перегона Гусино – Красное главного хода Московской железной дороги.Юношей задержали. Материалы направлены в следственные органы, уточнили в УФСБ.Также в ведомстве отметили, украинская сторона нередко обращается с запросом о выведении из строя объектов железнодорожной инфраструктуры. Подобного рода преступления нацелены на причинение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв.29 марта ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. 15 марта сообщалось, что уроженка Белгорода задержана сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. В начале марта на железнодорожном мосту под Самарой было установлено взрывное устройство. Его обезвредили и возбудили уголовное дело по статье о диверсии.Читайте также на РИА Новости Крым:Признает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбыВзорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в судПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение
смоленская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136775719_1182:0:2547:1024_1920x0_80_0_0_a828a2b4a046398b7917510c7734ea8c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, смоленская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железная дорога, московская железная дорога
Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
Трое подростков задержаны за поджог релейных шкафов в Смоленской области
12:04 23.04.2024 (обновлено: 12:06 23.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Троих несовершеннолетних задержали спецслужбы в Смоленской области – ребята поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Релейные шкафы были подожжены в минувшую среду, 17 апреля, около половины одиннадцатого ночи в районе 465-го километра пикета второго перегона Гусино – Красное главного хода Московской железной дороги.
"Сотрудниками силовых структур были установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном и рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров", – сказано в тексте.
Юношей задержали. Материалы направлены в следственные органы, уточнили в УФСБ.
Также в ведомстве отметили, украинская сторона нередко обращается с запросом о выведении из строя объектов железнодорожной инфраструктуры. Подобного рода преступления нацелены на причинение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв.
29 марта ФСБ России пресекла деятельность
трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы. 15 марта сообщалось, что уроженка Белгорода задержана
сотрудниками УФСБ по Белгородской области при подготовке диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. В начале марта на железнодорожном мосту под Самарой было установлено взрывное устройство
. Его обезвредили и возбудили уголовное дело по статье о диверсии.
Читайте также на РИА Новости Крым: