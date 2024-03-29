https://crimea.ria.ru/20240329/fsb-ne-dopustila-terakt-v-stavropolskom-krae-1136151115.html

ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае

ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 29.03.2024

ФСБ не допустила теракт в Ставропольском крае

ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T22:00

2024-03-29T22:00

2024-03-29T23:32

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. По данному факту следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30, пункта "a" части второй статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ. В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы", – говорится в сообщении.Лица, задержанные на Ставрополье по подозрению в подготовке взрыва в людном месте, купили один килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.На видео показано, как один из задержанных в магазине попросил продать ему один килограмм гвоздей."Целый килограмм?" – переспросила продавщица. "Да", – подтвердил покупатель. Затем показаны кадры задержания сотрудниками ФСБ и изъятые компоненты бомбы.

https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-predotvratila-terakt---diversant-podorvalsya-pri-zaderzhanii-1136040460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополь, ставропольский край, теракт, терроризм, происшествия, новости