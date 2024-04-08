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Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в суд
Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в суд
Уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма отправлены в суд. Обвиняемые создали с этой целью террористическое... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T14:57
2024-04-08T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма отправлены в суд. Обвиняемые создали с этой целью террористическое сообщество, сообщили в прокуратуре Крыма.Для осуществления своих преступных планов сообщники незаконно ввезли на территорию Российской Федерации взрывчатые вещества и взрывные устройства, доставив их в Республику Крым. Они заблаговременно отслеживали перемещения граждан, на которых по заданию спецслужб Украины планировалось совершить покушение, рассказали в прокуратуре.За период с февраля 2022 года по июнь 2023-го органы правопорядка неоднократно пресекали попытки покушения на руководящих работников в Крыму и на новых территориях РФ. Так, в начале мая 2023 года в ФСБ заявили о задержании агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко.Кроме того, члены преступной группы планировали теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Как рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, задержанные были причастны к диверсии на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно - АксеновПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнениеЖелезнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма
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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, взрыв, терроризм
Взорвали транспортный объект: дело о терактах в Крыму ушло в суд

Дело о взрыве транспортного объекта и планирование терактов в Крыму ушло в суд

14:57 08.04.2024 (обновлено: 15:16 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма отправлены в суд. Обвиняемые создали с этой целью террористическое сообщество, сообщили в прокуратуре Крыма.

"По версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года сотрудничали с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины, по указанию которых они совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона, а также планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц региона", – сказано в сообщении ведомства.

Для осуществления своих преступных планов сообщники незаконно ввезли на территорию Российской Федерации взрывчатые вещества и взрывные устройства, доставив их в Республику Крым. Они заблаговременно отслеживали перемещения граждан, на которых по заданию спецслужб Украины планировалось совершить покушение, рассказали в прокуратуре.

"Их незаконная деятельность пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. С утвержденным обвинительным заключением уголовные дела будут направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – уточнили в ведомстве.

За период с февраля 2022 года по июнь 2023-го органы правопорядка неоднократно пресекали попытки покушения на руководящих работников в Крыму и на новых территориях РФ. Так, в начале мая 2023 года в ФСБ заявили о задержании агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко.
Кроме того, члены преступной группы планировали теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Как рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, задержанные были причастны к диверсии на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе.
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