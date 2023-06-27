https://crimea.ria.ru/20230627/zheleznodorozhnye-puti-povrezhdeny-v-kirovskom-rayone-kryma-1129655086.html

Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма

Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма

Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T09:24

2023-06-27T09:24

2023-06-27T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, специалисты завершат ремонт в течение 4-8 часов. Это уже не первый случай повреждения ж/д путей за последние несколько месяцев. 21 июня глава Крыма сообщил о повреждении железной дороги в Феодосии. Специалисты выполнили ремонтные работы за 2 часа. Пострадавших нет.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов. 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы

https://crimea.ria.ru/20230612/v-krymu-usilyat-mery-bezopasnosti-na-zheleznoy-doroge-1129293264.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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