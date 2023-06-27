Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма
Аксенов: в Кировском районе Крыма повреждены ж/д пути, ремонт займет до 8 часов
09:24 27.06.2023 (обновлено: 09:55 27.06.2023)
© РИА Новости Крым . Варвара КовалеваЖелезная дорога
© РИА Новости Крым . Варвара Ковалева
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Железнодорожные пути повреждены в Кировском районе Крыма, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты завершат ремонт в течение 4-8 часов.
Это уже не первый случай повреждения ж/д путей за последние несколько месяцев.
21 июня глава Крыма сообщил о повреждении железной дороги в Феодосии. Специалисты выполнили ремонтные работы за 2 часа. Пострадавших нет.
11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.
23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.
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