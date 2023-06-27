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Происшествия на железной дороге в Крыму

Происшествия на железной дороге в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Происшествия на железной дороге в Крыму

27 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей на перегоне между станциями Владиславовка–Петрово. Это уже не первый случай ЧП на РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T11:49

2023-06-27T11:49

2023-06-27T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 27 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей на перегоне между станциями Владиславовка–Петрово. Это уже не первый случай ЧП на железной дороге за последние несколько месяцев. РИА Новости Крым вспоминает, когда случилось первое происшествие, сколько их было, и какие последствия это имело в каждом случае.Первая диверсияПервая железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовом Бахчисарайского района. В результате происшествия никто не пострадал, но было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Поврежденный участок железной дороги отремонтировали за несколько часов и вечером того же дня восстановили движение. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма. Страшная авария под Джанкоем28 марта страшное ДТП с участием поезда и легкового такси Skoda произошло на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма на перегоне "Урожайная–Отрадная". 59-летний водитель вез в Джанкой жительницу села Вольного и двух ее дочерей 13 и 18 лет, попытался проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора, но столкнулся с поездом №166 "Симферополь–Москва". В результате погибли все, кто находился в машине. Через несколько часов пассажирский состав продолжил движение после задержки в связи с ДТП. Сход грузового поезда с рельсовУтром в четверг, 18 мая, на участке железной дороги в Симферопольском районе Крыма "произошел подрыв ж/д путей", из-за чего между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов. После второго инцидента в Минтрансе Крыма заявили о разработке мер по усилению безопасности на транспорте. Случаи участилисьВ июне инциденты на железнодорожных путях участились и происходили в восточной части Крыма. Первое летнее ЧП на путях случилось 11 июня, в Кировском районе полуострова. Движение поездов приостановили всего на пару часов.Уже через десять дней - 21 июня - ситуация повторилась на железнодорожных путях на перегоне Владиславовка-Феодосия. Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге были отправлены автобусами от станции "Айвазовская". Этим же утром движение было возобновлено и поезда пошли по расписанию.Однако 27 июня снова была повреждена железная дорога в Кировском районе. В данный момент на месте работают профильные службы, однако на этот раз завершение ремонтных работ анонсируют только к вечеру. Задержаны два поезда дальнего следования и две электрички. Пассажиров электричек уже по привычной схеме доставляют в пункты назначения, людей, следовавших поездами развозят транспортом "Крымтроллейбса" по мультимодальной схеме "поезд−автобус−поезд". Во всех случаях также обошлось без пострадавших.Как и других граничащих с Украиной регионах России, в Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230612/v-krymu-usilyat-mery-bezopasnosti-na-zheleznoy-doroge-1129293264.html

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