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Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T23:29
2023-03-28T23:29
2023-03-28T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора "Гранд Сервис Экспресс". Первое сообщение о страшном ДТП поступило от МВД по республике. В нем говорилось о столкновении пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург с легковым автомобилем. Позже от МЧС РК стало известно о четырех жертвах, среди которых двое детей. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что легковым автомобилем было такси – погиб водитель и пассажиры, мать с двумя дочерьми. По данным следователей, авария произошла около 20.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 1388 км. перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма. Поезд 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.
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Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
"Гранд Сервис Экспресс": поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение
23:29 28.03.2023 (обновлено: 23:33 28.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора "Гранд Сервис Экспресс".
"166 поезд отправился", – сообщили РИА Новости Крым в компании. Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщали о временной задержке поезда 166 Симферополь – Москва в связи с аварией, произошедшей на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма.
Первое сообщение о страшном ДТП поступило от МВД по республике. В нем говорилось о столкновении пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург с легковым автомобилем. Позже от МЧС РК стало известно о четырех жертвах, среди которых двое детей.
ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что легковым автомобилем было такси – погиб водитель и пассажиры, мать с двумя дочерьми.
По данным следователей, авария произошла около 20.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 1388 км. перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма. Поезд 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.