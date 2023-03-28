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Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T23:29
2023-03-28T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора "Гранд Сервис Экспресс". Первое сообщение о страшном ДТП поступило от МВД по республике. В нем говорилось о столкновении пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург с легковым автомобилем. Позже от МЧС РК стало известно о четырех жертвах, среди которых двое детей. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что легковым автомобилем было такси – погиб водитель и пассажиры, мать с двумя дочерьми. По данным следователей, авария произошла около 20.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 1388 км. перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма. Поезд 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.
https://crimea.ria.ru/20230328/v-dtp-s-poezdom-v-krymu-pogibla-semya---vozbuzhdeno-delo-1127826670.html
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Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено

"Гранд Сервис Экспресс": поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение

23:29 28.03.2023 (обновлено: 23:33 28.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал в Керчи
Железнодорожный вокзал в Керчи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора "Гранд Сервис Экспресс".

"166 поезд отправился", – сообщили РИА Новости Крым в компании. Ранее в "Гранд Сервис Экспресс" сообщали о временной задержке поезда 166 Симферополь – Москва в связи с аварией, произошедшей на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма.

Первое сообщение о страшном ДТП поступило от МВД по республике. В нем говорилось о столкновении пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург с легковым автомобилем. Позже от МЧС РК стало известно о четырех жертвах, среди которых двое детей.
© МВД по Республике КрымСтрашное ДТП в Крыму:на переезде поезд протаранил легковушку
Страшное ДТП в Крыму:на переезде поезд протаранил легковушку
© МВД по Республике Крым
Страшное ДТП в Крыму:на переезде поезд протаранил легковушку
ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что легковым автомобилем было такси – погиб водитель и пассажиры, мать с двумя дочерьми.
По данным следователей, авария произошла около 20.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 1388 км. перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма. Поезд 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.
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23:00
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23:29Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
23:00Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
22:30Движение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
22:02Главные события Крыма: 28 марта
21:55Главные события и заявления дня: 28 марта
21:54Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
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