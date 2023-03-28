https://crimea.ria.ru/20230328/dvizhenie-poezdov-posle-dtp-na-zhd-pereezde-v-krymu-chastichno-vosstanovleno-1127827006.html

Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено

Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено

Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T23:29

2023-03-28T23:29

2023-03-28T23:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА новости Крым. Поезд 166 Симферополь – Москва продолжил движение после задержки в связи с ДТП на ж/д переезде под Джанкоем в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе оператора "Гранд Сервис Экспресс". Первое сообщение о страшном ДТП поступило от МВД по республике. В нем говорилось о столкновении пассажирского поезда Севастополь – Санкт-Петербург с легковым автомобилем. Позже от МЧС РК стало известно о четырех жертвах, среди которых двое детей. ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве уточнили, что легковым автомобилем было такси – погиб водитель и пассажиры, мать с двумя дочерьми. По данным следователей, авария произошла около 20.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 1388 км. перегона станций "Урожайная – Отрадная" в районе села Вольное Джанкойского района Крыма. Поезд 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

https://crimea.ria.ru/20230328/v-dtp-s-poezdom-v-krymu-pogibla-semya---vozbuzhdeno-delo-1127826670.html

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