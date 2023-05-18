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После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте
После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте - РИА Новости Крым, 18.05.2023
После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте
В Крыму усилят безопасность на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T17:14
2023-05-18T17:24
эксклюзивы риа новости крым
чп на железной дороге под симферополем
происшествия
симферополь
бахчисарай
минтранс крыма
николай лукашенко
транспорт
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железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму усилят безопасность на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщил в четверг министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.Усилить безопасностьПо словам профильного министра, полный перечень мер определят в межведомственном взаимодействии, в том числе это будет увеличение числа обходов, визуальных осмотров путей."Все, что находится вблизи железнодорожного полотна, должно быть расчищено - эта работа проводилась и раньше, теперь ее усилим", - добавил глава ведомства.Последствия ЧППо словам Лукашенко, работы по ликвидации последствий схода грузового поезда на данный момент продолжаются, их планируют завершить к вечеру четверга, сейчас привлечены дополнительные силы."Сейчас более сотни человек занимаются вопросами перевалки зерна, восстановлением путей и разгрузкой вагонов. Движение планируем открыть сегодня", - сказал он.Как сообщалось, из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке временно приостановлено. Минтранс Крыма и дептранс Севастополя организовали перевозку пассажиров по временной схеме с использованием компенсационных автобусов. Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
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чп на железной дороге под симферополем, происшествия, симферополь, бахчисарай, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, железные дороги крыма
После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте

Глава минтранса Крыма Лукашенко: в Крыму усилят меры безопасности на транспорте

17:14 18.05.2023 (обновлено: 17:24 18.05.2023)
 
© РИА Новости КрымСход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года
Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости Крым
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму усилят безопасность на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщил в четверг министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.

Усилить безопасность

"Меры безопасности у нас уже усилены. Теперь ждем результатов расследования причин, которые повлекли такие последствия, по итогам будут выработаны дополнительные меры, и безопасность будет усилена", - сказал Лукашенко.
По словам профильного министра, полный перечень мер определят в межведомственном взаимодействии, в том числе это будет увеличение числа обходов, визуальных осмотров путей.
"Все, что находится вблизи железнодорожного полотна, должно быть расчищено - эта работа проводилась и раньше, теперь ее усилим", - добавил глава ведомства.
В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном — видео с места событий - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
15:57
Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму

Последствия ЧП

По словам Лукашенко, работы по ликвидации последствий схода грузового поезда на данный момент продолжаются, их планируют завершить к вечеру четверга, сейчас привлечены дополнительные силы.
"Сейчас более сотни человек занимаются вопросами перевалки зерна, восстановлением путей и разгрузкой вагонов. Движение планируем открыть сегодня", - сказал он.
Как сообщалось, из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке временно приостановлено. Минтранс Крыма и дептранс Севастополя организовали перевозку пассажиров по временной схеме с использованием компенсационных автобусов.
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