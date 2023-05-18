https://crimea.ria.ru/20230518/posle-podryva-putey-v-krymu-usilyat-bezopasnost-na-transporte-1128809799.html

После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте

После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте - РИА Новости Крым, 18.05.2023

После подрыва путей в Крыму усилят безопасность на транспорте

В Крыму усилят безопасность на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T17:14

2023-05-18T17:14

2023-05-18T17:24

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму усилят безопасность на транспорте, конкретные дополнительные меры выработают после расследования ЧП на железнодорожных путях в Симферопольском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщил в четверг министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Утром 18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал.Усилить безопасностьПо словам профильного министра, полный перечень мер определят в межведомственном взаимодействии, в том числе это будет увеличение числа обходов, визуальных осмотров путей."Все, что находится вблизи железнодорожного полотна, должно быть расчищено - эта работа проводилась и раньше, теперь ее усилим", - добавил глава ведомства.Последствия ЧППо словам Лукашенко, работы по ликвидации последствий схода грузового поезда на данный момент продолжаются, их планируют завершить к вечеру четверга, сейчас привлечены дополнительные силы."Сейчас более сотни человек занимаются вопросами перевалки зерна, восстановлением путей и разгрузкой вагонов. Движение планируем открыть сегодня", - сказал он.Как сообщалось, из-за происшествия движение составов по этой железнодорожной ветке временно приостановлено. Минтранс Крыма и дептранс Севастополя организовали перевозку пассажиров по временной схеме с использованием компенсационных автобусов. Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы

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бахчисарай

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чп на железной дороге под симферополем, происшествия, симферополь, бахчисарай, минтранс крыма, николай лукашенко, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, железные дороги крыма