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Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге
Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге
Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге отправлены автобусами от... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T10:24
2023-06-21T10:24
2023-06-21T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге отправлены автобусами от станции "Айвазовская", сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. Пассажиров электричек доставляют автобусами. По словам главы республики, движение поездов будет запущено в течение двух часов.На железнодорожной станции "Айвазовская", которая также размещена в черте города, как и на центральном феодосийском вокзале ожидающих нет. Согласно расписанию, ближайшая электричка отправится в 10.40."Следующая ближайшая электричка до станции Владиславовка отправится в 10.40. К этому времени железнодорожные пути должны восстановить. Если не успеют, снова будет организован вывоз пассажиров автобусами", - рассказали РИА Новости Крым в кассах станции.Пригородный поезд "Волна" уже ожидает пассажиров на ж/д путях.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электричкиВ районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно - АксеновПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp
новости крыма, феодосия, железные дороги крыма, сергей аксенов, новости
Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге
В Крыму пассажиров задержанных из-за ЧП на ж/д путях электричек отправили автобусами
10:24 21.06.2023 (обновлено: 10:28 21.06.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым.
Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге
отправлены автобусами от станции "Айвазовская", сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении
железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. Пассажиров электричек доставляют автобусами. По словам главы республики, движение поездов будет запущено в течение двух часов.
"Вывоз пассажиров был организован в 8 часов утра со станции "Айвазовская". Автобусы отправлены. На станции все нормально", - сообщила РИА Новости Крым дежурный помощник начальника по вокзалу на станции "Феодосия".
На железнодорожной станции "Айвазовская", которая также размещена в черте города, как и на центральном феодосийском вокзале ожидающих нет. Согласно расписанию, ближайшая электричка отправится в 10.40.
"Следующая ближайшая электричка до станции Владиславовка отправится в 10.40. К этому времени железнодорожные пути должны восстановить. Если не успеют, снова будет организован вывоз пассажиров автобусами", - рассказали РИА Новости Крым
в кассах станции.
Пригородный поезд "Волна" уже ожидает пассажиров на ж/д путях.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.
11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены
железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.
23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.
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