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Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге

Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Что происходит в Феодосии после ЧП на железной дороге

Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге отправлены автобусами от... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T10:24

2023-06-21T10:24

2023-06-21T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Все пассажиры, ожидавшие отправления утреннего пригородного поезда "Волна" из Феодосии во Владиславовку, из-за ЧП на железной дороге отправлены автобусами от станции "Айвазовская", сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. Пассажиров электричек доставляют автобусами. По словам главы республики, движение поездов будет запущено в течение двух часов.На железнодорожной станции "Айвазовская", которая также размещена в черте города, как и на центральном феодосийском вокзале ожидающих нет. Согласно расписанию, ближайшая электричка отправится в 10.40."Следующая ближайшая электричка до станции Владиславовка отправится в 10.40. К этому времени железнодорожные пути должны восстановить. Если не успеют, снова будет организован вывоз пассажиров автобусами", - рассказали РИА Новости Крым в кассах станции.Пригородный поезд "Волна" уже ожидает пассажиров на ж/д путях.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электричкиВ районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно - АксеновПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму

феодосия

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2023

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