https://crimea.ria.ru/20230621/chp-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-zaderzhivayutsya-elektrichki-1129521578.html

ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички

ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички - РИА Новости Крым, 21.06.2023

ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички

Из-за повреждения железной дороги, которое произошло под Феодосией утром 21 июня, задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T08:47

2023-06-21T08:47

2023-06-21T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Из-за повреждения железной дороги, которое произошло под Феодосией утром 21 июня, задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. По его словам, движение поездов будет запущено в течение двух часов.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы

https://crimea.ria.ru/20230621/v-rayone-feodosii-povrezhdeno-zheleznodorozhnoe-polotno---aksenov-1129521177.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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