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ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички
ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички - РИА Новости Крым, 21.06.2023
ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички
Из-за повреждения железной дороги, которое произошло под Феодосией утром 21 июня, задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T08:47
2023-06-21T10:10
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Из-за повреждения железной дороги, которое произошло под Феодосией утром 21 июня, задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. По его словам, движение поездов будет запущено в течение двух часов.Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуПодрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуИз-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
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феодосия, происшествия, новости крыма, крым, железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), новости, транспорт
ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички

В Крыму из-за повреждения железной дороги задерживаются электрички

08:47 21.06.2023 (обновлено: 10:10 21.06.2023)
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожная ветка на набережной Феодосии
Железнодорожная ветка на набережной Феодосии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Из-за повреждения железной дороги, которое произошло под Феодосией утром 21 июня, задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"В связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами", - говорится в сообщении.

Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
08:29
В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно - Аксенов
В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. По его словам, движение поездов будет запущено в течение двух часов.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.
11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.
23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.
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