ЧП на железной дороге в Крыму: задерживаются электрички
В Крыму из-за повреждения железной дороги задерживаются электрички
08:47 21.06.2023 (обновлено: 10:10 21.06.2023)
© РИА Новости КрымЖелезнодорожная ветка на набережной Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Из-за повреждения железной дороги, которое произошло под Феодосией утром 21 июня, задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами", - говорится в сообщении.
В среду утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии. Пострадавших нет, специалисты занимаются восстановлением путей. По его словам, движение поездов будет запущено в течение двух часов.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму за последнее время.
11 июня в Кировском районе полуострова были повреждены железнодорожные пути, движение поездов приостановили на пару часов.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов.
23 февраля в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Позже силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на власти Крыма.
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