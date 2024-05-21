https://crimea.ria.ru/20240521/zagadochnye-gortenzii-vysadili-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole-1137451828.html
Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе
Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе
В ботаническом саду имени Н. В Багрова Крымского федерального университета в Симферополе заложили "Сад гортензий". Он появился в честь двадцатилетия научного... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T11:59
2024-05-21T11:59
2024-05-21T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Н. В Багрова Крымского федерального университета в Симферополе заложили "Сад гортензий". Он появился в честь двадцатилетия научного учреждения, рассказала журналистам ландшафтный архитектор Яна Петрова."Здесь представлены два вида гортензий: метельчатая и древовидная, всего восемь сортов различных цветов. В основном это розовые оттенки. Каждого вида у нас по три штуки, то есть общее количество экземпляров – 24 растения. В дальнейшем, возможно, коллекция будет дополняться", - отметила сотрудница сада.Особенность этих цветов в том, что они изменяют свой цвет в зависимости от фазы цветения. Именно поэтому их называют загадочными – красота этих цветов раскрывается со временем.Для университетского ботанического сада гортензия – это экспериментальная культура. В условиях Крыма за ней нужен тщательный уход."Гортензии чувствуют себя в наших условиях не очень хорошо, - рассказала ландшафтный архитектор. - Для них нужен особый субстрат, условия, постоянная влажность. Поэтому мы захотели попробовать, и если получится, то это будут очень красивые кусты с цветоносами. Мы подкармливаем их специальными подкормками, подкисляем почву, потому что гортензия это любит".Новинки в этом году "поселились" и в Никитском ботаническом саду Крыма – тюльпаны с уникальной лилиецветной формой бутона. Тюльпан с "крымской" пропиской, напоминающий лилию, должен быть устойчивым к суховеям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосованияВ Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео
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Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе
В ботаническом саду КФУ в Симферополе высадили "Сад гортензий"
11:59 21.05.2024 (обновлено: 12:00 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Н. В Багрова Крымского федерального университета в Симферополе заложили "Сад гортензий". Он появился в честь двадцатилетия научного учреждения, рассказала журналистам ландшафтный архитектор Яна Петрова.
"Здесь представлены два вида гортензий: метельчатая и древовидная, всего восемь сортов различных цветов. В основном это розовые оттенки. Каждого вида у нас по три штуки, то есть общее количество экземпляров – 24 растения. В дальнейшем, возможно, коллекция будет дополняться", - отметила сотрудница сада.
Особенность этих цветов в том, что они изменяют свой цвет в зависимости от фазы цветения. Именно поэтому их называют загадочными – красота этих цветов раскрывается со временем.
"У гортензий есть такая особенность – у них цветки сначала белые, а в дальнейшем они переходят в какие-то оттенки, розовые или розово-фиолетовые. У нас есть сорт Лайм лайт, это зеленый, и еще среди представленных есть белый сорт", - рассказала Яна Петрова.
Для университетского ботанического сада гортензия – это экспериментальная культура. В условиях Крыма за ней нужен тщательный уход.
"Гортензии чувствуют себя в наших условиях не очень хорошо, - рассказала ландшафтный архитектор. - Для них нужен особый субстрат, условия, постоянная влажность. Поэтому мы захотели попробовать, и если получится, то это будут очень красивые кусты с цветоносами. Мы подкармливаем их специальными подкормками, подкисляем почву, потому что гортензия это любит".
Новинки в этом году "поселились" и в Никитском ботаническом саду Крыма – тюльпаны с уникальной лилиецветной формой бутона
. Тюльпан с "крымской" пропиской, напоминающий лилию, должен быть устойчивым к суховеям.
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