https://crimea.ria.ru/20240521/zagadochnye-gortenzii-vysadili-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole-1137451828.html

Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе

Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе

В ботаническом саду имени Н. В Багрова Крымского федерального университета в Симферополе заложили "Сад гортензий". Он появился в честь двадцатилетия научного... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T11:59

2024-05-21T11:59

2024-05-21T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Н. В Багрова Крымского федерального университета в Симферополе заложили "Сад гортензий". Он появился в честь двадцатилетия научного учреждения, рассказала журналистам ландшафтный архитектор Яна Петрова."Здесь представлены два вида гортензий: метельчатая и древовидная, всего восемь сортов различных цветов. В основном это розовые оттенки. Каждого вида у нас по три штуки, то есть общее количество экземпляров – 24 растения. В дальнейшем, возможно, коллекция будет дополняться", - отметила сотрудница сада.Особенность этих цветов в том, что они изменяют свой цвет в зависимости от фазы цветения. Именно поэтому их называют загадочными – красота этих цветов раскрывается со временем.Для университетского ботанического сада гортензия – это экспериментальная культура. В условиях Крыма за ней нужен тщательный уход."Гортензии чувствуют себя в наших условиях не очень хорошо, - рассказала ландшафтный архитектор. - Для них нужен особый субстрат, условия, постоянная влажность. Поэтому мы захотели попробовать, и если получится, то это будут очень красивые кусты с цветоносами. Мы подкармливаем их специальными подкормками, подкисляем почву, потому что гортензия это любит".Новинки в этом году "поселились" и в Никитском ботаническом саду Крыма – тюльпаны с уникальной лилиецветной формой бутона. Тюльпан с "крымской" пропиской, напоминающий лилию, должен быть устойчивым к суховеям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосованияВ Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ботанический сад имени багрова, симферополь, природа, общество, новости крыма