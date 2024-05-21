https://crimea.ria.ru/20240521/kak-izmenitsya-programma-avariynogo-zhilya-v-rossii-1137449650.html

Как изменится программа аварийного жилья в России

Как изменится программа аварийного жилья в России - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Как изменится программа аварийного жилья в России

Не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Однако программа борьбы с непригодным для жизни жильем пока не... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T10:25

2024-05-21T10:25

2024-05-21T10:25

россия

переселение из аварийного жилья

жилье

марат хуснуллин

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Однако программа борьбы с непригодным для жизни жильем пока не сбалансирована. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, в нашей стране в год аварийным жильем признается около 2 миллионов квадратных метров. Если этот тренд будет продолжаться, то до 2030 года добавится еще 15-20 миллионов квадратных метров аварийного жилья. В связи с этим необходимо запустить механизм его замещения."Грубо говоря: если 110 миллионов квадратных метров строим, минимум 2-2,5 миллиона должно быть вместо аварийки", - пояснил Хуснуллин.На ближайшие шесть лет, по словам вице-премьера, есть 330 миллиардов рублей на программу по аварийному жилью. При этом в кабмине рассчитывают "раскрутить" проекты комплексного развития территорий, чтобы частный бизнес также занимался расселением аварийного жилья.В декабре министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщило, что целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме.В апреле текущего года стало известно о нарушении прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма. Здание 1990 года постройки несколько лет назад было признано аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов, установленный на текущий год, перенесен на десять лет. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новую программу расселения из аварийного жильяВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовЖдали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, переселение из аварийного жилья, жилье, марат хуснуллин, общество, новости