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Движение поездов в Крыму восстановлено
Движение поездов в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Движение поездов в Крыму восстановлено
Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T23:15
2023-02-23T23:15
2023-02-23T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В четверг вечером стало известно, что движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено. По информации республиканского главка МЧС России, в селе Почтовое было повреждено железнодорожное полотно.Пассажиров поезда отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, - довезли до места назначения.Первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов.В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, железные дороги крыма, происшествия, олег крючков, общество, безопасность республики крым и севастополя
Движение поездов в Крыму восстановлено
Советник Аксенова Крючков: движение поездов в Крыму восстановлено
23:15 23.02.2023 (обновлено: 23:18 23.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Ремонтные работы на ж/д перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - написал он в своем Telegram-канале.
В четверг вечером стало известно, что движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено. По информации республиканского главка МЧС России, в селе Почтовое было повреждено железнодорожное полотно.
Пассажиров поезда отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, - довезли до места назначения.
Первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил
РИА Новости Крым, что поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов.
В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.