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Движение поездов в Крыму восстановлено

Движение поездов в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Движение поездов в Крыму восстановлено

Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T23:15

2023-02-23T23:15

2023-02-23T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В четверг вечером стало известно, что движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено. По информации республиканского главка МЧС России, в селе Почтовое было повреждено железнодорожное полотно.Пассажиров поезда отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, - довезли до места назначения.Первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов.В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, железные дороги крыма, происшествия, олег крючков, общество, безопасность республики крым и севастополя