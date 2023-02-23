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Движение поездов в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Движение поездов в Крыму восстановлено
Движение поездов в Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Движение поездов в Крыму восстановлено
Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.В четверг вечером стало известно, что движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено. По информации республиканского главка МЧС России, в селе Почтовое было повреждено железнодорожное полотно.Пассажиров поезда отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, - довезли до места назначения.Первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов.В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
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новости крыма, крым, железные дороги крыма, происшествия, олег крючков, общество, безопасность республики крым и севастополя
Движение поездов в Крыму восстановлено

Советник Аксенова Крючков: движение поездов в Крыму восстановлено

23:15 23.02.2023 (обновлено: 23:18 23.02.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов в Крыму, приостановленное ранее из-за повреждения железнодорожного полотна, возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Ремонтные работы на ж/д перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - написал он в своем Telegram-канале.

В четверг вечером стало известно, что движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено. По информации республиканского главка МЧС России, в селе Почтовое было повреждено железнодорожное полотно.
Пассажиров поезда отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками, - довезли до места назначения.
Первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов.
В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
 
Новости КрымаКрымЖелезные дороги КрымаПроисшествияОлег КрючковОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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