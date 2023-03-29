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Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем
Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем
Крымские правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погибли... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T13:30
2023-03-29T13:30
дтп
смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погибли четыре человека.Крымским следственным отделом на транспорте на данный момент установлено, что накануне около 20:11 59-летний житель Армянска получил заказ через мобильное приложение одного из такси – он забрал трех пассажиров из села Вольное Джанкойского района для доставки их в Джанкой.Следователи и криминалисты провели осмотр территории, локомотива и автомобиля, а также регулируемого переезда железнодорожного полотна.Как сообщалось, прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском районе. Также ход дела контролирует Южная транспортная прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детейПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
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дтп, смертельное дтп с поездом и "шкодой" в крыму, дтп в крыму и севастополе, крымский следком, происшествия, джанкой, крым, новости крыма
Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем

Следком: в ДТП с поездом и авто в Джанкойском районе погибли девочки 13 и 18 лет

13:30 29.03.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП в Джанкойском районе, 28.03.2023
Смертельное ДТП в Джанкойском районе, 28.03.2023
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погибли четыре человека.
Крымским следственным отделом на транспорте на данный момент установлено, что накануне около 20:11 59-летний житель Армянска получил заказ через мобильное приложение одного из такси – он забрал трех пассажиров из села Вольное Джанкойского района для доставки их в Джанкой.
"На автодороге при подъезде к железнодорожному переезду на 1388 километре перегона "Урожайная – Отрадная" он проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на пути, после чего в правую боковую часть автомобиля Skoda врезался движущийся локомотив пассажирского поезда сообщением Севастополь – Санкт-Петербург. В результате трагедии погибли водитель и пассажиры такси - жительница села Вольное и двое ее дочерей в возрасте 13 и 18 лет", - уточнили в СК.
Следователи и криминалисты провели осмотр территории, локомотива и автомобиля, а также регулируемого переезда железнодорожного полотна.
Как сообщалось, прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском районе. Также ход дела контролирует Южная транспортная прокуратура.
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