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Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем

Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Стали известны подробности трагедии с поездом и авто под Джанкоем

Крымские правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погибли... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T13:30

2023-03-29T13:30

2023-03-29T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе, в результате которого погибли четыре человека.Крымским следственным отделом на транспорте на данный момент установлено, что накануне около 20:11 59-летний житель Армянска получил заказ через мобильное приложение одного из такси – он забрал трех пассажиров из села Вольное Джанкойского района для доставки их в Джанкой.Следователи и криминалисты провели осмотр территории, локомотива и автомобиля, а также регулируемого переезда железнодорожного полотна.Как сообщалось, прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан после столкновения поезда с легковым авто в Джанкойском районе. Также ход дела контролирует Южная транспортная прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детейПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуСтрашное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура

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