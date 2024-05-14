https://crimea.ria.ru/20240514/vagony-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-v-volgogradskoy-oblasti-1137251312.html

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T07:43

2024-05-14T07:43

2024-05-14T08:42

происшествия

волгоградская область

российские железные дороги (ржд)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

железная дорога

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87425e3c1cf0d0ab2dfa17c55439475a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД и пресс-службу ГУ МЧС по региону.В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, к этому часу пожар потушен.По предварительной информации, пострадавших нет. В РЖД в связи со временной приостановкой движения в районе станции Котлубань предупредили о задержках пассажирских поездов.В настоящее время движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда.На прошлой неделе из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиОдин человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, железная дорога, новости