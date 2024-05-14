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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T07:43
2024-05-14T08:42
происшествия
волгоградская область
российские железные дороги (ржд)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД и пресс-службу ГУ МЧС по региону.В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, к этому часу пожар потушен.По предварительной информации, пострадавших нет. В РЖД в связи со временной приостановкой движения в районе станции Котлубань предупредили о задержках пассажирских поездов.В настоящее время движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда.На прошлой неделе из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиОдин человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
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РИА Новости Крым
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происшествия, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, железная дорога, новости
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области – горели цистерна и вагон

07:43 14.05.2024 (обновлено: 08:42 14.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД и пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда", – говорится в сообщении РЖД.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, к этому часу пожар потушен.
По предварительной информации, пострадавших нет. В РЖД в связи со временной приостановкой движения в районе станции Котлубань предупредили о задержках пассажирских поездов.
В настоящее время движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда.
На прошлой неделе из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссийские железные дороги (РЖД)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарЖелезная дорогаНовости
 
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