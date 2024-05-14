https://crimea.ria.ru/20240514/vagony-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-v-volgogradskoy-oblasti-1137251312.html
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T07:43
2024-05-14T07:43
2024-05-14T08:42
происшествия
волгоградская область
российские железные дороги (ржд)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87425e3c1cf0d0ab2dfa17c55439475a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД и пресс-службу ГУ МЧС по региону.В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, к этому часу пожар потушен.По предварительной информации, пострадавших нет. В РЖД в связи со временной приостановкой движения в районе станции Котлубань предупредили о задержках пассажирских поездов.В настоящее время движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда.На прошлой неделе из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиОдин человек погиб и двое пострадали в ЧП под СимферополемПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/50/1118485075_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_caf1926671e8e1ed80b5ae9bccbe02bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, российские железные дороги (ржд), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, железная дорога, новости
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области – горели цистерна и вагон
07:43 14.05.2024 (обновлено: 08:42 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в результате произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД и пресс-службу ГУ МЧС по региону.
"В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда", – говорится в сообщении РЖД.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, к этому часу пожар потушен.
По предварительной информации, пострадавших нет. В РЖД в связи со временной приостановкой движения в районе станции Котлубань предупредили о задержках пассажирских поездов.
В настоящее время движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда.
На прошлой неделе
из-за сгоревшей цистерны с топливом под Ростовом задерживали движение пяти пассажирских поездов.
Читайте также на РИА Новости Крым: