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В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге
В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге
Правоохранители задержали троих 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на одной из железнодорожных станций в Кузбассе. Школьники получали указания от... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T07:32
2024-05-22T08:27
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали троих 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на одной из железнодорожных станций в Кузбассе. Школьники получали указания от незнакомца в сети, за выполнение инструкций им было обещано вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа"."На станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители", - говорится в сообщении.В ходе допроса несовершеннолетние признались, что портили оборудование на железной дороге по указанию незнакомца, которого "нашли" в интернете. Он им обещал 60 тысяч рублей."При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.В отношении подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).В середине мая 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних были арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Еще троих несовершеннолетних в конце апреля задержали спецслужбы в Смоленской области – они поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера.Ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.Также в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском краеАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
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происшествия, диверсия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, поджог, рго (русское географическое общество), железная дорога
В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге

Трое подростков задержаны за диверсию на железной дороге в Кузбассе

07:32 22.05.2024 (обновлено: 08:27 22.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали троих 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на одной из железнодорожных станций в Кузбассе. Школьники получали указания от незнакомца в сети, за выполнение инструкций им было обещано вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"На станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители", - говорится в сообщении.
В ходе допроса несовершеннолетние признались, что портили оборудование на железной дороге по указанию незнакомца, которого "нашли" в интернете. Он им обещал 60 тысяч рублей.
"При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
В середине мая 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних были арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Еще троих несовершеннолетних в конце апреля задержали спецслужбы в Смоленской области – они поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера.
Ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.
Также в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.
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ПроисшествияДиверсияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)БезопасностьПоджогРГО (Русское географическое общество)Железная дорога
 
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