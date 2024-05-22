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В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге

В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Кузбассе задержаны трое подростков за диверсию на железной дороге

Правоохранители задержали троих 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на одной из железнодорожных станций в Кузбассе. Школьники получали указания от... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T07:32

2024-05-22T07:32

2024-05-22T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали троих 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на одной из железнодорожных станций в Кузбассе. Школьники получали указания от незнакомца в сети, за выполнение инструкций им было обещано вознаграждение в размере 60 тысяч рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа"."На станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители", - говорится в сообщении.В ходе допроса несовершеннолетние признались, что портили оборудование на железной дороге по указанию незнакомца, которого "нашли" в интернете. Он им обещал 60 тысяч рублей."При проведении обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.В отношении подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).В середине мая 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних были арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Еще троих несовершеннолетних в конце апреля задержали спецслужбы в Смоленской области – они поджигали релейные шкафы по указаниям из мессенджера.Ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.Также в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском краеАгент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, диверсия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, поджог, рго (русское географическое общество), железная дорога