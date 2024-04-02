https://crimea.ria.ru/20240402/v-rossii-vyyavili-bolee-400-prichastnykh-k-podzhogam-uchrezhdeniy-s-nachala-svo-1136225875.html

В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО

В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО

Российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта. Об... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T14:52

2024-04-02T14:52

2024-04-02T15:04

владимир колокольцев

новости

происшествия

поджог

диверсия

антитеррор

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.По словам Колокольцева, несмотря на продолжающиеся преступные действия украинского режима и попытки коллективного Запада создать напряженность внутри России, правоохранителям удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой и состоянием правопорядка, а по ряду направлений повысить эффективность служебной деятельности.Ранее в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.В марте сотрудники ФСБ задержали жительницу Белгорода, которая готовила диверсию на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуГотовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колокольцев, новости, происшествия, поджог, диверсия, антитеррор, диверсанты