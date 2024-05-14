https://crimea.ria.ru/20240514/dvoe-nesovershennoletnikh-zaderzhany-za-popytku-diversii-v-voronezhe-1137278025.html
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T19:40
2024-05-14T19:40
2024-05-14T19:42
воронеж
воронежская область
диверсия
происшествия
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261886_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4a7a268aa708009470b4d9a1980aa6ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Отмечается, что молодые люди обвиняются в попытке поджога релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Сомово – Отрожка на Юго-Восточной железной дороге в Ростовской области.Подозреваемые не довели до конца свои действия, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали, уточнили в СК.Против группы молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил троих подозреваемых под стражу.Комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на причастность к иным противоправным деяниям, продолжается.ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.Ранее в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"В России активизировались украинские неонацисты – ПатрушевПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261886_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f4ee9d4dde935f2571fff4ebacb0a78e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, диверсия, происшествия, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
В Воронеже несовершеннолетние арестованы за попытку совершить диверсию на железной дороге
19:40 14.05.2024 (обновлено: 19:42 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Отмечается, что молодые люди обвиняются в попытке поджога релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Сомово – Отрожка на Юго-Восточной железной дороге в Ростовской области.
Подозреваемые не довели до конца свои действия, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали, уточнили в СК.
"Установлено, что указанное правонарушение ими было совершено через мессенджер по указанию ранее незнакомого человека, активно поддерживающего вооруженные силы Украины", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Против группы молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил троих подозреваемых под стражу.
Комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на причастность к иным противоправным деяниям, продолжается.
ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта
.
Ранее в Крыму задержали
россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.
Читайте также на РИА Новости Крым: