https://crimea.ria.ru/20240514/dvoe-nesovershennoletnikh-zaderzhany-za-popytku-diversii-v-voronezhe-1137278025.html

Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже

Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже

19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T19:40

2024-05-14T19:40

2024-05-14T19:42

воронеж

воронежская область

диверсия

происшествия

железная дорога

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Отмечается, что молодые люди обвиняются в попытке поджога релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Сомово – Отрожка на Юго-Восточной железной дороге в Ростовской области.Подозреваемые не довели до конца свои действия, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали, уточнили в СК.Против группы молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил троих подозреваемых под стражу.Комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на причастность к иным противоправным деяниям, продолжается.ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.Ранее в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"В России активизировались украинские неонацисты – ПатрушевПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, диверсия, происшествия, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости