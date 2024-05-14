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Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже
19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T19:40
2024-05-14T19:42
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воронежская область
диверсия
происшествия
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Отмечается, что молодые люди обвиняются в попытке поджога релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Сомово – Отрожка на Юго-Восточной железной дороге в Ростовской области.Подозреваемые не довели до конца свои действия, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали, уточнили в СК.Против группы молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил троих подозреваемых под стражу.Комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на причастность к иным противоправным деяниям, продолжается.ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.Ранее в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент СБУ в Крыму хотела совершить теракт с помощью "бандеросмузи"В России активизировались украинские неонацисты – ПатрушевПоджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
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РИА Новости Крым
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воронеж, воронежская область, диверсия, происшествия, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Двое несовершеннолетних задержаны за попытку диверсии в Воронеже

В Воронеже несовершеннолетние арестованы за попытку совершить диверсию на железной дороге

19:40 14.05.2024 (обновлено: 19:42 14.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. 19-летний россиянин и еще двое несовершеннолетних арестованы в Воронеже по подозрению в попытке совершить диверсию на железнодорожной дороге. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Отмечается, что молодые люди обвиняются в попытке поджога релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Сомово – Отрожка на Юго-Восточной железной дороге в Ростовской области.
Подозреваемые не довели до конца свои действия, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали, уточнили в СК.

"Установлено, что указанное правонарушение ими было совершено через мессенджер по указанию ранее незнакомого человека, активно поддерживающего вооруженные силы Украины", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Против группы молодых людей возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил троих подозреваемых под стражу.
Комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на причастность к иным противоправным деяниям, продолжается.
ранее сообщалось, что российские правоохранители с начала специальной военной операции выявили 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.
Ранее в Крыму задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб планировала с помощью "коктейля Молотова" поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.
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ВоронежВоронежская областьДиверсияПроисшествияЖелезная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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