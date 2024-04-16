https://crimea.ria.ru/20240416/v-rossii-aktivizirovalis-ukrainskie-neonatsisty--patrushev-1136596601.html

В России активизировались украинские неонацисты – Патрушев

В России активизировались украинские неонацисты – Патрушев - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В России активизировались украинские неонацисты – Патрушев

В условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T13:21

2024-04-16T13:21

2024-04-16T13:25

николай патрушев

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

россия

совет безопасности россии

антитеррор

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В условиях активизации диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов в РФ особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).В ходе совещания обсудили дополнительные меры по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан в регионах Северо-Западного федерального округа.По словам Патрушева, киевский режим совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов.Он также сообщил, что в прошлом и текущем году на территории СЗФО совершено 19 терактов. При этом 27 преступлений террористической направленности удалось предотвратить. Кроме того, силовики пресекли деятельность террористических ячеек в Коми и Карелии.ФСБ России ранее сообщила о задержании в Кемеровской области 28-летнего мужчины, причастного к поджогу релейных шкафов на железной дороге по заданию из Киева.В Донецке российские силовики пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на военном объекте. Сотрудники ФСБ установили, что деятельность террористической группы координировали с территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершенаГотовила теракт против военных: агент СБУ задержана в Запорожской областиПо делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, совет безопасности россии , антитеррор, украина