https://crimea.ria.ru/20240430/sobytiya-aprelya-v-krymu-v-obektive-ria-novosti-krym-1136934164.html

События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым

События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2024

События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым

Фотокорры РИА Новости Крым бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. Небывало теплый, цветущий апрель 2024 года был наполнен РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T18:51

2024-04-30T18:51

2024-04-30T18:53

фотоленты

крым

фото

общество

новости крыма

херсонес

феодосия

пасха

вербное воскресенье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe87571b15d8189c5454af1386ea9690.jpg

Фотокорры РИА Новости Крым бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. Небывало теплый, цветущий апрель 2024 года был наполнен событиями, не только радостными.Каким был апрель в Крыму и за его пределами – смотрите в нашей фотоленте.

крым

херсонес

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фото, фото, общество, новости крыма, херсонес, феодосия, пасха, вербное воскресенье, семья, соборная мечеть, ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms