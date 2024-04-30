События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым

События апреля-2024 в Крыму - фотолента
Противочумная станция в Симферополе - здесь знают все об опаснейших болезнях и умеют сражаться с ними.
Противочумная станция в Симферополе - здесь знают все об опаснейших болезнях и умеют сражаться с ними.
В Севастополе прошел международный творческий пленэр "Абрис. Севастополь – весна 2024", участие в котором принимали десятки художников из России и других стран. В числе них - известный мастер из Эфиопии Тесфайе Ацбеха Негга, который признался журналистам, что у него захватывало дух во время работы на Херсонесе.
В Севастополе прошел международный творческий пленэр "Абрис. Севастополь – весна 2024", участие в котором принимали десятки художников из России и других стран. В числе них - известный мастер из Эфиопии Тесфайе Ацбеха Негга, который признался журналистам, что у него захватывало дух во время работы на Херсонесе.
В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции.
В центре Симферополя у здания Государственного совета республики родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности почтили память погибших.
В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции.
В центре Симферополя у здания Государственного совета республики родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности почтили память погибших.
В рамках проекта РИА Новости Крым "Династии Крыма" мы рассказали о семье Лосевых-Кузнецовых-Шустовых-Парамоновых-Шаранкевич. Это династия педагогов, общий стаж которой - 217 лет
В рамках проекта РИА Новости Крым "Династии Крыма" мы рассказали о семье Лосевых-Кузнецовых-Шустовых-Парамоновых-Шаранкевич. Это династия педагогов, общий стаж которой - 217 лет
В Соборной мечети в Симферополе впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.
В Соборной мечети в Симферополе впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.
В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.
В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.
Памятник на высоком природном холме напоминает стоунхэндж. У этого холма в крымской степи сражались насмерть девять бойцов, девять героев Советского Союза. Подвиг был увековечен в диораме, расположенной в местном сельском клубе. На Крымском полуострове таких диорам всего три.
Памятник на высоком природном холме напоминает стоунхэндж. У этого холма в крымской степи сражались насмерть девять бойцов, девять героев Советского Союза. Подвиг был увековечен в диораме, расположенной в местном сельском клубе. На Крымском полуострове таких диорам всего три.
Посетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" в Историческом музее в городе Судак. Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке ПФКИ в городе Судак.
Посетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" в Историческом музее в городе Судак. Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке ПФКИ в городе Судак.
Еще одна замечательная крымская Династия - виноделы Донцовы. Свои первые виноградники в селе Крайнее Сакского района Николай Донцов посадил вместе с сыновьями в 1995 году, когда вокруг их раскорчевывали. Сначала сдавал выращенный виноград заводам, затем основал свою винодельню.
Еще одна замечательная крымская Династия - виноделы Донцовы. Свои первые виноградники в селе Крайнее Сакского района Николай Донцов посадил вместе с сыновьями в 1995 году, когда вокруг их раскорчевывали. Сначала сдавал выращенный виноград заводам, затем основал свою винодельню.
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации". На ней представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.
В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации". На ней представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.
Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы - слишком часто их атакуют дроны ВСУ.
Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы - слишком часто их атакуют дроны ВСУ.
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения.
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения.
Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк.
Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк.
Здесь на площади более чем 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое.
Здесь на площади более чем 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое.
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень".
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень".
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".
Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".
Цветение глицинии в этом году - очень пышное и раннее.
Цветение глицинии в этом году - очень пышное и раннее.
А Пасха - поздняя, 5 мая... Освящение пасхальных куличей на производстве.
А Пасха - поздняя, 5 мая... Освящение пасхальных куличей на производстве.
Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор.
Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор.
После атаки по Крыму ракетами ATACMS 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы.
После атаки по Крыму ракетами ATACMS 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы.