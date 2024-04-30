Рейтинг@Mail.ru
События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240430/sobytiya-aprelya-v-krymu-v-obektive-ria-novosti-krym-1136934164.html
События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым
События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2024
События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым
Фотокорры РИА Новости Крым бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. Небывало теплый, цветущий апрель 2024 года был наполнен РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T18:51
2024-04-30T18:53
фотоленты
крым
фото
общество
новости крыма
херсонес
феодосия
пасха
вербное воскресенье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe87571b15d8189c5454af1386ea9690.jpg
Фотокорры РИА Новости Крым бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. Небывало теплый, цветущий апрель 2024 года был наполнен событиями, не только радостными.Каким был апрель в Крыму и за его пределами – смотрите в нашей фотоленте.
крым
херсонес
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/13/1136691689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87bf977fe6c32b81abb40d681fbfd906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фото, фото, общество, новости крыма, херсонес, феодосия, пасха, вербное воскресенье, семья, соборная мечеть, ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms
События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым

События апреля-2024 в Крыму - фотолента

18:51 30.04.2024 (обновлено: 18:53 30.04.2024)
 
Читать в
Фотокорры РИА Новости Крым бывали в разных уголках полуострова и не только, общались с множеством людей. Небывало теплый, цветущий апрель 2024 года был наполнен событиями, не только радостными.
Каким был апрель в Крыму и за его пределами – смотрите в нашей фотоленте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Противочумная станция в Симферополе - здесь знают все об опаснейших болезнях и умеют сражаться с ними.

Противочумная станция в Симферополе
1 из 20

Противочумная станция в Симферополе - здесь знают все об опаснейших болезнях и умеют сражаться с ними.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В Севастополе прошел международный творческий пленэр "Абрис. Севастополь – весна 2024", участие в котором принимали десятки художников из России и других стран. В числе них - известный мастер из Эфиопии Тесфайе Ацбеха Негга, который признался журналистам, что у него захватывало дух во время работы на Херсонесе.

Пленер на Херсонесе
2 из 20

В Севастополе прошел международный творческий пленэр "Абрис. Севастополь – весна 2024", участие в котором принимали десятки художников из России и других стран. В числе них - известный мастер из Эфиопии Тесфайе Ацбеха Негга, который признался журналистам, что у него захватывало дух во время работы на Херсонесе.

© пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым

В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции.

В центре Симферополя у здания Государственного совета республики родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности почтили память погибших.

Световая акция Ты всё равно жив!
3 из 20

В Крыму открылась многодневная световая акция "Ты все равно жив!", посвященная памяти крымчан, погибших в зоне специальной военной операции.

В центре Симферополя у здания Государственного совета республики родные погибших бойцов, власти республики, участники СВО, представители крымской общественности почтили память погибших.

© РИА Новости Крым

В рамках проекта РИА Новости Крым "Династии Крыма" мы рассказали о семье Лосевых-Кузнецовых-Шустовых-Парамоновых-Шаранкевич. Это династия педагогов, общий стаж которой - 217 лет

Семья Лосевых-Кузнецовых-Шустовых-Парамоновых-Шаранкевич
4 из 20

В рамках проекта РИА Новости Крым "Династии Крыма" мы рассказали о семье Лосевых-Кузнецовых-Шустовых-Парамоновых-Шаранкевич. Это династия педагогов, общий стаж которой - 217 лет

© Пресс-служба ДУМК

В Соборной мечети в Симферополе впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.

Праздничный намаз в Соборной мечети Крыма
5 из 20

В Соборной мечети в Симферополе впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и празднования Ураза-байрам.

© Пресс-служба ДУМК
© РИА Новости Крым

В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.

Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха Екатерининский сад
6 из 20

В Симферополе проходит третий этап реконструкции Екатерининского сада. Будут обустроены спортивно-игровые зоны, отремонтирована ротонда и пруды.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Памятник на высоком природном холме напоминает стоунхэндж. У этого холма в крымской степи сражались насмерть девять бойцов, девять героев Советского Союза. Подвиг был увековечен в диораме, расположенной в местном сельском клубе. На Крымском полуострове таких диорам всего три.

Диорама в селе Геройское
7 из 20

Памятник на высоком природном холме напоминает стоунхэндж. У этого холма в крымской степи сражались насмерть девять бойцов, девять героев Советского Союза. Подвиг был увековечен в диораме, расположенной в местном сельском клубе. На Крымском полуострове таких диорам всего три.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" в Историческом музее в городе Судак. Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке ПФКИ в городе Судак.

Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма
8 из 20

Посетитель на выставке "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" в Историческом музее в городе Судак. Проект организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке ПФКИ в городе Судак.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Еще одна замечательная крымская Династия - виноделы Донцовы. Свои первые виноградники в селе Крайнее Сакского района Николай Донцов посадил вместе с сыновьями в 1995 году, когда вокруг их раскорчевывали. Сначала сдавал выращенный виноград заводам, затем основал свою винодельню.

В хозяйстве донцовых 10 гектаров виноградников
9 из 20

Еще одна замечательная крымская Династия - виноделы Донцовы. Свои первые виноградники в селе Крайнее Сакского района Николай Донцов посадил вместе с сыновьями в 1995 году, когда вокруг их раскорчевывали. Сначала сдавал выращенный виноград заводам, затем основал свою винодельню.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации". На ней представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.

В центре Севастополя открыли фотовыставку Герои спецоперации.
10 из 20

В центре Севастополя открыли фотовыставку "Герои спецоперации". На ней представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, сделанные в зоне СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы - слишком часто их атакуют дроны ВСУ.

Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы
11 из 20

Скорые в приграничье Белгородской области оборудовали средствами радиоэлектронной борьбы - слишком часто их атакуют дроны ВСУ.

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© РИА Новости Крым

В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения.

В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
12 из 20

В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк.

Новый Херсонес
13 из 20

Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь на площади более чем 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое.

Новый Херсонес
14 из 20

Здесь на площади более чем 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень".

День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
15 из 20

День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".

Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц Холзан Крым
16 из 20

Орел-скоморох в Центре мониторинга и реабилитации хищных птиц "Холзан Крым".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Цветение глицинии в этом году - очень пышное и раннее.

Цветение глицинии
17 из 20

Цветение глицинии в этом году - очень пышное и раннее.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А Пасха - поздняя, 5 мая... Освящение пасхальных куличей на производстве.

Освящение пасхальных куличей
18 из 20

А Пасха - поздняя, 5 мая... Освящение пасхальных куличей на производстве.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор.

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор
19 из 20

Вербное воскресенье, Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор.

© РИА Новости Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова

После атаки по Крыму ракетами ATACMS 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы.

После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы
20 из 20

После атаки по Крыму ракетами ATACMS 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы.

© ТГ-канал Сергея Аксенова
ФотолентыКрымФотоОбществоНовости КрымаХерсонесФеодосияПасхаВербное воскресеньесемьяСоборная мечетьРакеты ATACMSСуббоеприпас М74 от ракеты ATACMS
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Крым запустил процессы переустройства всего мира – Мурадов
19:19Мужчина погиб из-за атаки дрона ВСУ в Курской области - губернатор
18:51События апреля в Крыму в объективе РИА Новости Крым
18:33Столтенберг назвал причину утраты доверия Украины
18:05Зачем Зеленский опять критикует НАТО – эксперт
17:33Женщина погибла при обстреле в Курской области
17:17Денису Майданову стало плохо из-за реакции на лекарство
16:59В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проект
16:18Новые атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS допускают в Госдуме
15:46С наместника Киево-Печерской лавры Павла снимут электронный браслет
15:14В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами
14:37Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков
14:19Керченская паромная переправа остановлена
14:16Очередь на Крымский мост растет
14:12Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО
14:05Уничтожен ангар ВСУ для сборки ударных беспилотников самолетного типа
13:34Бил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину
13:11Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
12:51В Курской области ранены двое мирных жителей при обстреле ВСУ
12:23Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
Лента новостейМолния