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В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами
В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами - РИА Новости Крым, 30.04.2024
В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами
Загрязнение реки Западный Дагомыс в Сочи, которым занялась прокуратура, произошло из-за разрушения трубопровода сточных вод, который оперативно восстановили,... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T15:14
2024-04-30T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Загрязнение реки Западный Дагомыс в Сочи, которым занялась прокуратура, произошло из-за разрушения трубопровода сточных вод, который оперативно восстановили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МУП Сочи "Водоканал".Ранее сочинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку информации о сбросах сточных вод в реку Восточный Дагомыс в Лазаревском районе, на место выехали специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора."Вследствие вымывания основания из-под трубопровода очищенных сточных вод произошло его разрушение. При обнаружении нештатной ситуации к восстановлению поврежденного участка безотлагательно приступили специалисты МУП "Водканал". Целостность трубопровода очищенных стоков восстановлена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В водоканале уточнили, что на данный момент ведется мониторинг.
https://crimea.ria.ru/20230614/uchenye-otsenili-riski-zagryazneniya-pribrezhnykh-vod-kryma-posle-chp-na-ges-1129387512.html
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экология, сочи, дагомыс, происшествия, краснодарский край, новости, новости крыма, кубань
В Сочи загрязнили реку Западный Дагомыс сточными водами

Водоканал Сочи объяснил загрязнение реки разрушением трубопровода сточных вод

15:14 30.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТруба. Архивное фото
Труба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Загрязнение реки Западный Дагомыс в Сочи, которым занялась прокуратура, произошло из-за разрушения трубопровода сточных вод, который оперативно восстановили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МУП Сочи "Водоканал".
Ранее сочинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку информации о сбросах сточных вод в реку Восточный Дагомыс в Лазаревском районе, на место выехали специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
"Вследствие вымывания основания из-под трубопровода очищенных сточных вод произошло его разрушение. При обнаружении нештатной ситуации к восстановлению поврежденного участка безотлагательно приступили специалисты МУП "Водканал". Целостность трубопровода очищенных стоков восстановлена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В водоканале уточнили, что на данный момент ведется мониторинг.
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