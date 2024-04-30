https://crimea.ria.ru/20240430/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-ostanovlena-1136960140.html
Керченская паромная переправа остановлена
Керченская паромная переправа остановлена - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Керченская паромная переправа остановлена
Керченская паромная переправа остановлена из-за непогоды. Об этом сообщает ГИБДД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T14:19
2024-04-30T14:19
2024-04-30T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа остановлена из-за непогоды. Об этом сообщает ГИБДД России по Краснодарскому краю.️В целях недопущения заторов на маршрутах к мосту, в Госавтоинспекции рекомендуют всем, кто планирует поездку в Крым или обратно, в том числе на легковом транспорте, воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240430/ochered-na-krymskiy-most-rastet-1136959991.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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порт кавказ, порт крым, керченская паромная переправа, керчь, тамань, кубань, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, крым, новости крыма
Керченская паромная переправа остановлена
Керченская паромная переправа остановлена из-за непогоды
14:19 30.04.2024 (обновлено: 14:22 30.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа остановлена из-за непогоды. Об этом сообщает ГИБДД России по Краснодарскому краю.
"В связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра, временно прекращено Керченское паромное сообщение", - пишет ТГ-канал ГИБДД Кубани.
️В целях недопущения заторов на маршрутах к мосту, в Госавтоинспекции рекомендуют всем, кто планирует поездку в Крым или обратно, в том числе на легковом транспорте, воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.