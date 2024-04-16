https://crimea.ria.ru/20240416/zaderzhan-gotovyaschiy-podzhogi-na-transsibe-diversant-1136580110.html

Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант

Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T08:46

2024-04-16T08:46

2024-04-16T08:53

диверсия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

кемеровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Кемеровской области.По данным силовиков, в начале 2024 года мужчина установил контакт с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины. По их заданию, за деньги готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.Сейчас он задержан и находится в СИЗО. По месту жительства подозреваемого изъяты две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карта участка железной дороги.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ "Диверсия".В прокуратуре Крыма ранее сообщили, что в суд направлены уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма. Обвиняемые сотрудничали с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по указанию которых они совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона, а также планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаПо делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратурыВ России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО

кемеровская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кемеровская область, россия, новости, безопасность, украина