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Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант
Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант
Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T08:46
2024-04-16T08:46
2024-04-16T08:53
диверсия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
кемеровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Кемеровской области.По данным силовиков, в начале 2024 года мужчина установил контакт с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины. По их заданию, за деньги готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.Сейчас он задержан и находится в СИЗО. По месту жительства подозреваемого изъяты две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карта участка железной дороги.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ "Диверсия".В прокуратуре Крыма ранее сообщили, что в суд направлены уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма. Обвиняемые сотрудничали с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по указанию которых они совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона, а также планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшникаПо делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратурыВ России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВО
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диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), кемеровская область, россия, новости, безопасность, украина
Задержан готовящий поджоги на Транссибе диверсант
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе
08:46 16.04.2024 (обновлено: 08:53 16.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Кемеровской области.
"Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - цитирует сообщение РИА Новости.
По данным силовиков, в начале 2024 года мужчина установил контакт с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины. По их заданию, за деньги готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.
Сейчас он задержан и находится в СИЗО. По месту жительства подозреваемого изъяты две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карта участка железной дороги.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ "Диверсия".
В прокуратуре Крыма ранее сообщили, что в суд направлены уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма
. Обвиняемые сотрудничали с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по указанию которых они совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона, а также планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц региона.
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