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Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника
Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника
Украинский диверсант, взятый в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T12:40
2024-04-11T12:54
всу (вооруженные силы украины)
диверсия
черное море
новости сво
великобритания
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинский диверсант, взятый в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. В четверг сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими Минобороны России пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. По словам пленного, при штурме буровой диверсанты не обнаружили интересующее британцев оборудование и подорвали расположенную на платформе станцию связи.В конце февраля российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая на пяти быстроходных моторных лодках пыталась высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась. Читайте также на РИА Новости Крым:Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУСолдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУЗападные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
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353
60
всу (вооруженные силы украины), диверсия, черное море, новости сво, великобритания, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника

Пленный ВСУшник рассказал о подготовке Британией диверсии на буровой вышке в Черном море

12:40 11.04.2024 (обновлено: 12:54 11.04.2024)
 
© Фото: PexelsМоре
Море
© Фото: Pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинский диверсант, взятый в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
В четверг сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими Минобороны России пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгения Горина - взяли в плен.
"Также он (взятый в плен спецназовец Горин – ред.) дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение "Штормовое" Черного моря) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ", - говорится в сообщении.
По словам пленного, при штурме буровой диверсанты не обнаружили интересующее британцев оборудование и подорвали расположенную на платформе станцию связи.
В конце февраля российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая на пяти быстроходных моторных лодках пыталась высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)ДиверсияЧерное мореНовости СВОВеликобританияХерсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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