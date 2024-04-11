https://crimea.ria.ru/20240411/britaniya-gotovila-diversiyu-na-burovoy-v-chernom-more--pokazaniya-vsushnika-1136471343.html

Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника

Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Британия готовила диверсию на буровой в Черном море – показания ВСУшника

Украинский диверсант, взятый в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T12:40

2024-04-11T12:40

2024-04-11T12:54

всу (вооруженные силы украины)

диверсия

черное море

новости сво

великобритания

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинский диверсант, взятый в плен при высадке десанта ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области, рассказал о подготовке британцами диверсии на буровой вышке в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. В четверг сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими Минобороны России пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. По словам пленного, при штурме буровой диверсанты не обнаружили интересующее британцев оборудование и подорвали расположенную на платформе станцию связи.В конце февраля российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая на пяти быстроходных моторных лодках пыталась высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась. Читайте также на РИА Новости Крым:Британия официально направит свои войска на Украину для обучения ВСУСолдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУЗападные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт

черное море

великобритания

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), диверсия, черное море, новости сво, великобритания, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)