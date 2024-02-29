Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/na-khersonschine-unichtozhena-ukrainskaya-drg---zatopleny-chetyre-lodki-1135303388.html
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки - РИА Новости Крым, 29.02.2024
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки
Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:16
2024-02-29T12:21
херсонская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6633414c36e77d20ed1746670c0abe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась, уточнили в ведомстве.В январе были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
https://crimea.ria.ru/20240226/voennyy-ekspert-otsenil-novye-ugrozy-budanova-krymu-1135213227.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132875436_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6618e2dcb7c5d9a2339e61a54bef2408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки

Минобороны: украинская диверсионная группа уничтожена на Херсонском направлении

12:16 29.02.2024 (обновлено: 12:21 29.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
"Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы", - говорится в сообщении.
В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась, уточнили в ведомстве.
В январе были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино
Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
Воины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 11:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму
 
Херсонская областьМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
13:24Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
13:22МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
13:19Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
13:16Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
13:16Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
13:12Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
13:08В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
13:01Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Лента новостейМолния