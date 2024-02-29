https://crimea.ria.ru/20240229/na-khersonschine-unichtozhena-ukrainskaya-drg---zatopleny-chetyre-lodki-1135303388.html
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки - РИА Новости Крым, 29.02.2024
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки
Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T12:16
2024-02-29T12:16
2024-02-29T12:21
херсонская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась, уточнили в ведомстве.В январе были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
https://crimea.ria.ru/20240226/voennyy-ekspert-otsenil-novye-ugrozy-budanova-krymu-1135213227.html
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херсонская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии
На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки
Минобороны: украинская диверсионная группа уничтожена на Херсонском направлении
12:16 29.02.2024 (обновлено: 12:21 29.02.2024)