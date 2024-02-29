https://crimea.ria.ru/20240229/na-khersonschine-unichtozhena-ukrainskaya-drg---zatopleny-chetyre-lodki-1135303388.html

На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки

На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки - РИА Новости Крым, 29.02.2024

На Херсонщине уничтожена украинская ДРГ - затоплены четыре лодки

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T12:16

2024-02-29T12:16

2024-02-29T12:21

херсонская область

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу на Херсонском направлении, враг пытался прорваться на пяти лодках. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.В результате стремительного боя четыре лодки с диверсантами были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости ретировалась, уточнили в ведомстве.В январе были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова

https://crimea.ria.ru/20240226/voennyy-ekspert-otsenil-novye-ugrozy-budanova-krymu-1135213227.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии