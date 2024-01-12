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Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра
Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра
В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:54
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
днепр
херсонская область
диверсанты
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны.В ходе боев было нанесено поражение трем бригадам ВСУ в районе сел Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка."В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии", – уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине. ВСУ несут колоссальные человеческие потери, только 11 января за сутки украинская армия потеряла более семисот боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУРоссийские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, днепр, херсонская область, диверсанты, потери всу
Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра
В Херсонской области сорваны попытки высадки украинских диверсантов на левый берег