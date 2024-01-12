https://crimea.ria.ru/20240112/neskolko-ukrainskikh-drg-unichtozheny-pri-vysadke-na-levom-beregu-dnepra-1134153296.html

Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра

Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Несколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу Днепра

В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T16:54

2024-01-12T16:54

2024-01-12T16:54

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

днепр

херсонская область

диверсанты

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132938833_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_e0a5cf47fb7165e10627d7481fb81c62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области за прошедшую неделю были уничтожены несколько украинских диверсионных групп, которые пытались высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны.В ходе боев было нанесено поражение трем бригадам ВСУ в районе сел Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка."В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии", – уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине. ВСУ несут колоссальные человеческие потери, только 11 января за сутки украинская армия потеряла более семисот боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУРоссийские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии

днепр

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, днепр, херсонская область, диверсанты, потери всу