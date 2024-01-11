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ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику
ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику - РИА Новости Крым, 11.01.2024
ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику
Еще 710 украинских боевиков, вражеские вооружения и технику разгромили российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации. Об это сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T14:42
2024-01-11T14:42
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Еще 710 украинских боевиков, вражеские вооружения и технику разгромили российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации. Об это сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены четыре контратаки штурмовиков ВСУ в районе харьковской Синьковки. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.На Краснолиманском направлении ВСУ лишились еще 160 боевиков, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки "Акация".На Донецком направлении общие потери врага за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация".На Запорожском направлении потери противника - до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.Сутками ранее ВСУ потеряли почти 900 боевиков и более 50 единиц техники, в том числе западного производства. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУРоссийские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии
https://crimea.ria.ru/20240111/unichtozheny-dva-sklada-s-boepripasami-vsu--minoborony-1134118838.html
херсонская область
харьковская область
запорожская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, харьковская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, поставки западного оружия украине
ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику

Минобороны: ВС России уничтожили за сутки еще 710 украинских боевиков

14:42 11.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВертолеты ВСУ
Вертолеты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Еще 710 украинских боевиков, вражеские вооружения и технику разгромили российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации. Об это сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены четыре контратаки штурмовиков ВСУ в районе харьковской Синьковки. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
На Краснолиманском направлении ВСУ лишились еще 160 боевиков, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки "Акация".
На Донецком направлении общие потери врага за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б".

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация".
На Запорожском направлении потери противника - до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Сутками ранее ВСУ потеряли почти 900 боевиков и более 50 единиц техники, в том числе западного производства.
Работа танков Т-72Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
14:26
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