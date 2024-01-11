https://crimea.ria.ru/20240111/vsu-za-sutki-poteryali-esche-710-boevikov-i-boevuyu-tekhniku-1134119402.html

ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику

ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику - РИА Новости Крым, 11.01.2024

ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику

Еще 710 украинских боевиков, вражеские вооружения и технику разгромили российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации. Об это сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T14:42

2024-01-11T14:42

2024-01-11T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Еще 710 украинских боевиков, вражеские вооружения и технику разгромили российские военные за минувшие сутки в зоне спецоперации. Об это сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены четыре контратаки штурмовиков ВСУ в районе харьковской Синьковки. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.На Краснолиманском направлении ВСУ лишились еще 160 боевиков, четырех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки "Акация".На Донецком направлении общие потери врага за сутки составили до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также две гаубицы - Д-20 и "Мста-Б".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация".На Запорожском направлении потери противника - до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Херсонском направлении российские военные уничтожили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20.Сутками ранее ВСУ потеряли почти 900 боевиков и более 50 единиц техники, в том числе западного производства. Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУРоссийские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии

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херсонская область

харьковская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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