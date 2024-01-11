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Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ
Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ
Силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении поражены три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T10:46
2024-01-11T10:46
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении поражены три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки "Центр".Действиями мотострелковых подразделений удалось сорвать ротацию войск противника в районе села Торское."Торское. Огнем артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи", - заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.В ходе контрбатарейной борьбы подавлены более 20 огневых средств ВСУ. В результате боевых действий за прошедшие сутки потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.Утром 11 января силами российских ПВО были сбиты три украинских БПЛА над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.10 января в Минобороны сообщили, что в зоне СВО было уничтожено четыре танка. Потери противника на всех направлениях 10 января превысили 900 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозДва беспилотника сбили над Ростовской областьюАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО – Шойгу
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ

На Краснолиманском направлении уничтожено три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ

10:46 11.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении поражены три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки "Центр".
"Армейской авиацией и артиллерией группировки поражены три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов националистов, а также скопления живой силы и техники 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.
Действиями мотострелковых подразделений удалось сорвать ротацию войск противника в районе села Торское.
"Торское. Огнем артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи", - заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены более 20 огневых средств ВСУ. В результате боевых действий за прошедшие сутки потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.
Утром 11 января силами российских ПВО были сбиты три украинских БПЛА над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.
10 января в Минобороны сообщили, что в зоне СВО было уничтожено четыре танка. Потери противника на всех направлениях 10 января превысили 900 человек.
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