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Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ

Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Группировка "Центр" разбила три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ

Силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении поражены три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T10:46

2024-01-11T10:46

2024-01-11T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении поражены три наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки "Центр".Действиями мотострелковых подразделений удалось сорвать ротацию войск противника в районе села Торское."Торское. Огнем артиллерии перемещение остановлено. Враг отступил на исходные рубежи", - заявил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.В ходе контрбатарейной борьбы подавлены более 20 огневых средств ВСУ. В результате боевых действий за прошедшие сутки потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.Утром 11 января силами российских ПВО были сбиты три украинских БПЛА над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.10 января в Минобороны сообщили, что в зоне СВО было уничтожено четыре танка. Потери противника на всех направлениях 10 января превысили 900 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозДва беспилотника сбили над Ростовской областьюАрмия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО – Шойгу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости