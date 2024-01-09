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Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
Вооруженные силы РФ в 2024 году значительно активизируют усилия на всех участках фронта в зоне СВО для выполнения задач, поставленных президентом, в том числе – РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T14:02
2024-01-09T14:10
радио "спутник в крыму"
вадим петров
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
мнения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в 2024 году значительно активизируют усилия на всех участках фронта в зоне СВО для выполнения задач, поставленных президентом, в том числе – защиты Донбасса. Об этом свидетельствует усиление массированных ударов по военным объектам Украины с первых дней января. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его словам, 2024 год начался для российской армии успешно: "За первую неделю совершено более 42 концентрированных ударов артиллерии, авиации и ракетных систем по военным объектам в большинстве областей Украины, которые привели к поражению десятков единиц военной техники и выводу из строя ряда военных предприятий"."Все это для нас – свидетельство возможной ближайшей активизации усилий на фронтах", – считает Петров.По его мнению, российская армия в текущем году, прежде всего, сосредоточится на решении задачи, которую "президент поставил еще в конце 2022 года: отодвинуть войну от Донбасса"."То есть, не дать продолжаться тем бесконечным обстрелам, которые обрушиваются на Донецк, Горловку и целый ряд других городов и поселков. Да, Донбасс ремонтируется, решаются проблемы социального характера. Но до тех пор, пока на улицах Донецка будут рваться снаряды, ни о каком благополучии говорить нельзя", – сказал эксперт.А значит, необходимо отодвинуть противника от Донецка как минимум на 10-15 километров и в конечном счете "очистить центр тех районов, которые для нас представляют сегодня особую угрозу", а это части ДНР и ЛНР, находящиеся под контролем Киева.Кроме того, есть другие, не менее важные задачи, - исключить попытки ВСУ прорваться на других театрах военных действий, а также ликвидировать угрозы обстрелов приграничных регионов РФ, в частности Белгородской области.Но даже в этом случае сохранится угроза поставок разного рода вооружений Украине по Черному морю, в Одессу и Николаев, и их необходимо будет исключить, "направив усилия на этот театр военных действий тоже". В этом случае речь идет и о безопасности Крыма, заключил эксперт.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что для обеспечения безопасности мало освободить ДНР – "надо отодвигать противника на должное расстояние, чтобы он физически не мог доставать с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов".Как заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Россия продолжит последовательно достигать цели специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород – власти ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке – двое погибших, 11 раненых
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вадим петров, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), мнения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, обстрелы всу
Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз

Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в зоне спецоперации в 2024 году

14:02 09.01.2024 (обновлено: 14:10 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в 2024 году значительно активизируют усилия на всех участках фронта в зоне СВО для выполнения задач, поставленных президентом, в том числе – защиты Донбасса. Об этом свидетельствует усиление массированных ударов по военным объектам Украины с первых дней января. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
По его словам, 2024 год начался для российской армии успешно: "За первую неделю совершено более 42 концентрированных ударов артиллерии, авиации и ракетных систем по военным объектам в большинстве областей Украины, которые привели к поражению десятков единиц военной техники и выводу из строя ряда военных предприятий".
"Все это для нас – свидетельство возможной ближайшей активизации усилий на фронтах", – считает Петров.
По его мнению, российская армия в текущем году, прежде всего, сосредоточится на решении задачи, которую "президент поставил еще в конце 2022 года: отодвинуть войну от Донбасса".
"То есть, не дать продолжаться тем бесконечным обстрелам, которые обрушиваются на Донецк, Горловку и целый ряд других городов и поселков. Да, Донбасс ремонтируется, решаются проблемы социального характера. Но до тех пор, пока на улицах Донецка будут рваться снаряды, ни о каком благополучии говорить нельзя", – сказал эксперт.
А значит, необходимо отодвинуть противника от Донецка как минимум на 10-15 километров и в конечном счете "очистить центр тех районов, которые для нас представляют сегодня особую угрозу", а это части ДНР и ЛНР, находящиеся под контролем Киева.

"Разблокировать Донбасс – одна из трех важнейших задач, которые предстоит решить в ближайшее время", – полагает эксперт.

Кроме того, есть другие, не менее важные задачи, - исключить попытки ВСУ прорваться на других театрах военных действий, а также ликвидировать угрозы обстрелов приграничных регионов РФ, в частности Белгородской области.
Но даже в этом случае сохранится угроза поставок разного рода вооружений Украине по Черному морю, в Одессу и Николаев, и их необходимо будет исключить, "направив усилия на этот театр военных действий тоже". В этом случае речь идет и о безопасности Крыма, заключил эксперт.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что для обеспечения безопасности мало освободить ДНР – "надо отодвигать противника на должное расстояние, чтобы он физически не мог доставать с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов".
Как заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Россия продолжит последовательно достигать цели специальной военной операции.
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Радио "Спутник в Крыму"Вадим ПетровДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)МненияВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяОбстрелы ВСУ
 
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