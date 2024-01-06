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ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены
ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены - РИА Новости Крым, 06.01.2024
ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены
11 мирных жителей ранены и двое погибли в результате обстрела донецкой Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T19:25
2024-01-06T19:25
донецкая народная республика (днр)
родион мирошник
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. 11 мирных жителей ранены и двое погибли в результате обстрела донецкой Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его данным, снаряд разорвался рядом с магазином и остановкой общественного транспорта. В итоге пострадали сразу шесть человек, 70-летний мужчина от ран погиб на месте, еще пять человек получили ранения и доставлены в больницу.Кроме того, двое мужчин ранены в Куйбышевском районе Донецка, еще один человек погиб и двое ранены в Горловке. Обстрелам подверглись многоэтажные жилые дома, здание общежития, повреждены газопроводы.Ранее в субботу Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде отменили праздничные богослуженияСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережьюКак Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ
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донецкая народная республика (днр), родион мирошник, новости сво, новости, обстрелы всу, макеевка
ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены

11 человек ранены и двое погибли в результате обстрела донецкой Макеевки

19:25 06.01.2024
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. 11 мирных жителей ранены и двое погибли в результате обстрела донецкой Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"В ДНР от обстрелов ВСУ пострадали 11 мирных жителей, двое из них погибли. Самое большое количество пострадавших в Макеевке, куда был артиллерийский прилет по месту массового скопления мирных жителей", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его данным, снаряд разорвался рядом с магазином и остановкой общественного транспорта. В итоге пострадали сразу шесть человек, 70-летний мужчина от ран погиб на месте, еще пять человек получили ранения и доставлены в больницу.
Кроме того, двое мужчин ранены в Куйбышевском районе Донецка, еще один человек погиб и двое ранены в Горловке. Обстрелам подверглись многоэтажные жилые дома, здание общежития, повреждены газопроводы.
Ранее в субботу Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Родион МирошникНовости СВОНовостиОбстрелы ВСУМакеевка
 
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