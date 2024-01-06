https://crimea.ria.ru/20240106/vsu-v-sochelnik-udarili-po-makeevke---11-pogibshikh-dvoe-raneny-1134025207.html

ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены

ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены - РИА Новости Крым, 06.01.2024

ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены

11 мирных жителей ранены и двое погибли в результате обстрела донецкой Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T19:25

2024-01-06T19:25

2024-01-06T19:25

донецкая народная республика (днр)

родион мирошник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. 11 мирных жителей ранены и двое погибли в результате обстрела донецкой Макеевки со стороны ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его данным, снаряд разорвался рядом с магазином и остановкой общественного транспорта. В итоге пострадали сразу шесть человек, 70-летний мужчина от ран погиб на месте, еще пять человек получили ранения и доставлены в больницу.Кроме того, двое мужчин ранены в Куйбышевском районе Донецка, еще один человек погиб и двое ранены в Горловке. Обстрелам подверглись многоэтажные жилые дома, здание общежития, повреждены газопроводы.Ранее в субботу Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде отменили праздничные богослуженияСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережьюКак Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУ

донецкая народная республика (днр)

макеевка

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донецкая народная республика (днр), родион мирошник, новости сво, новости, обстрелы всу, макеевка