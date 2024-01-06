https://crimea.ria.ru/20240106/na-podlete-k-belgorodu-sbita-vozdushnaya-tsel-1134022865.html

На подлете к Белгороду сбита воздушная цель

На подлете к Белгороду сбита воздушная цель - РИА Новости Крым, 06.01.2024

На подлете к Белгороду сбита воздушная цель

Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T16:49

2024-01-06T16:49

2024-01-06T16:49

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

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пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Исходя из оперативной обстановки в Белгороде отменили праздничные богослужения на Рождество.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам российского приграничья, в том числе по Белгородской области. 30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницахСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережьюНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, новости