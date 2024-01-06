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На подлете к Белгороду сбита воздушная цель - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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На подлете к Белгороду сбита воздушная цель
На подлете к Белгороду сбита воздушная цель - РИА Новости Крым, 06.01.2024
На подлете к Белгороду сбита воздушная цель
Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T16:49
2024-01-06T16:49
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Исходя из оперативной обстановки в Белгороде отменили праздничные богослужения на Рождество.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам российского приграничья, в том числе по Белгородской области. 30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Белгороду: десятки человек остаются в больницахСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережьюНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, пво, новости
На подлете к Белгороду сбита воздушная цель

ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - Гладков

16:49 06.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете в Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал руководитель региона в своем Telegrаm-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Исходя из оперативной обстановки в Белгороде отменили праздничные богослужения на Рождество.
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам российского приграничья, в том числе по Белгородской области.
30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.
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