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Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. Как сообщают экстренные службы региона, за... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T11:12
2024-01-06T11:12
обстрелы всу
херсонская область
новости
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. Как сообщают экстренные службы региона, за минувшие сутки украинские боевики выпустили 86 снарядов по мирным населенным пунктам.В течение дня ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, пять раз попали по Алешкам, по три прилета зафиксировано в Корсунке, Обрывке, Кардашике, Голой Пристани.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ продолжают регулярный террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, 30 декабря украинские боевики выпустили почти 90 снарядов по мирным населенным пунктам региона. Атакам подвергаются также Крым и другие приграничные регионы России, в частности Курская и Белгородская области. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчинаОколо 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью

ВСУ за сутки выпустили 86 снарядов по мирным населенным пунктам Херсонщины

11:12 06.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. Как сообщают экстренные службы региона, за минувшие сутки украинские боевики выпустили 86 снарядов по мирным населенным пунктам.
В течение дня ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, пять раз попали по Алешкам, по три прилета зафиксировано в Корсунке, Обрывке, Кардашике, Голой Пристани.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 40 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Крынки, Пролетарка, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Саги, Алешки", - сказано в сообщении экстренных служб.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ВСУ продолжают регулярный террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, 30 декабря украинские боевики выпустили почти 90 снарядов по мирным населенным пунктам региона. Атакам подвергаются также Крым и другие приграничные регионы России, в частности Курская и Белгородская области.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьНовостиНовости СВОПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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