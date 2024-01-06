https://crimea.ria.ru/20240106/strelyayut-po-mirnym-gorodam-vsu-snova-byut-po-khersonskomu-levoberezhyu-1134018176.html

Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью

Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью

В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. Как сообщают экстренные службы региона, за... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T11:12

2024-01-06T11:12

2024-01-06T11:12

обстрелы всу

херсонская область

новости

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происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. Как сообщают экстренные службы региона, за минувшие сутки украинские боевики выпустили 86 снарядов по мирным населенным пунктам.В течение дня ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, пять раз попали по Алешкам, по три прилета зафиксировано в Корсунке, Обрывке, Кардашике, Голой Пристани.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ продолжают регулярный террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, 30 декабря украинские боевики выпустили почти 90 снарядов по мирным населенным пунктам региона. Атакам подвергаются также Крым и другие приграничные регионы России, в частности Курская и Белгородская области. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчинаОколо 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)