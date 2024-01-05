https://crimea.ria.ru/20240105/pvo-perekhvacheny-5-bpla-nad-zapadnoy-chastyu-akvatorii-chernogo-morya-1134014735.html
ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 05.01.2024
ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T22:15
2024-01-05T22:15
2024-01-05T22:18
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф
Материал дополняется
ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
Российской ПВО перехвачены 5 украинских БПЛА над западной частью акватории Черного моря
22:15 05.01.2024 (обновлено: 22:18 05.01.2024)