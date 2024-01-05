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ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 05.01.2024
ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря
Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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министерство обороны рф
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ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря

Российской ПВО перехвачены 5 украинских БПЛА над западной частью акватории Черного моря

22:15 05.01.2024 (обновлено: 22:18 05.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

 
Министерство обороны РФ
 
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