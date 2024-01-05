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ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря

ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 05.01.2024

ПВО перехвачены 5 БПЛА над западной частью акватории Черного моря

Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T22:15

2024-01-05T22:15

2024-01-05T22:18

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Пять беспилотников сбиты российской ПВО над западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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