https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-oskolok-popal-v-dom---est-postradavshiy-1133985683.html
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T17:35
2024-01-04T17:35
2024-01-04T17:41
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он еще раз призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной опасности, поскольку на город идет массированная атака.Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20240104/nad-sevastopolem-sbito-neskolko-vozdushnykh-tseley-1133985249.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, общество, пво, новости крыма, происшествия
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
Один человек пострадал в Севастополе при попадании осколка в дом - Развожаев
17:35 04.01.2024 (обновлено: 17:41 04.01.2024)