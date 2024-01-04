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В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T17:35
2024-01-04T17:41
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он еще раз призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной опасности, поскольку на город идет массированная атака.Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20240104/nad-sevastopolem-sbito-neskolko-vozdushnykh-tseley-1133985249.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, общество, пво, новости крыма, происшествия
В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший

Один человек пострадал в Севастополе при попадании осколка в дом - Развожаев

17:35 04.01.2024 (обновлено: 17:41 04.01.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место", - сообщил Развожаев.

Он еще раз призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной опасности, поскольку на город идет массированная атака.
"Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей", - акцентировал губернатор.
Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.
Полк С-400 зв Крыму - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
17:21
Над Севастополем сбили несколько воздушных целей
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевОбществоПВОНовости КрымаПроисшествия
 
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