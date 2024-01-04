https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-oskolok-popal-v-dom---est-postradavshiy-1133985683.html

В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший

В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавший

При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T17:35

2024-01-04T17:35

2024-01-04T17:41

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

михаил развожаев

общество

пво

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он еще раз призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя воздушной опасности, поскольку на город идет массированная атака.Сирена воздушной тревоги звучит в городе с 16:40. Военные используют табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. Крымский мост второй раз за день закрыт для автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20240104/nad-sevastopolem-sbito-neskolko-vozdushnykh-tseley-1133985249.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, общество, пво, новости крыма, происшествия