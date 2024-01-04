https://crimea.ria.ru/20240104/krymskiy-most-zakryt-dlya-transporta-1133983972.html

Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта

Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили второй раз за четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T16:26

2024-01-04T16:26

2024-01-04T16:29

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

общество

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили второй раз за четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Утром проезд по Крымскому мосту был свободным. Около 10:00 мостовой переход ненадолго закрыли для проезда транспорта. Очередь из машин начала расти к полудню. К 14:00 в ней стояли 560 машин. А в 16:00 проезда к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края ожидали 740 машин.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, общество, керчь, тамань, новости крыма