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Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта
Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта
Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили второй раз за четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T16:26
2024-01-04T16:29
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили второй раз за четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Утром проезд по Крымскому мосту был свободным. Около 10:00 мостовой переход ненадолго закрыли для проезда транспорта. Очередь из машин начала расти к полудню. К 14:00 в ней стояли 560 машин. А в 16:00 проезда к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края ожидали 740 машин.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, общество, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост второй раз за день закрыт для транспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

16:26 04.01.2024 (обновлено: 16:29 04.01.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили второй раз за четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.
Утром проезд по Крымскому мосту был свободным. Около 10:00 мостовой переход ненадолго закрыли для проезда транспорта. Очередь из машин начала расти к полудню. К 14:00 в ней стояли 560 машин. А в 16:00 проезда к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Керчи и Краснодарского края ожидали 740 машин.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоКерчьТаманьНовости Крыма
 
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