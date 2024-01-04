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Крымский мост снова открыт для проезда - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Крымский мост снова открыт для проезда
Крымский мост снова открыт для проезда - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Крымский мост снова открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T10:05
2024-01-04T10:05
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В четверг запрет для проезда машин продлился 10 минут.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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60
крым, крымский мост
Крымский мост снова открыт для проезда

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено

10:05 04.01.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
В четверг запрет для проезда машин продлился 10 минут.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
КрымКрымский мост
 
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