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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.01.2024
У Крымского моста начала расти очередь
В полдень на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T12:05
2024-01-04T12:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В полдень на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около 10:00 Крымский мост ненадолго закрывали для проезда автомобилей. Утом проезд был свободен.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста досмотра со стороны Керчи ждут больше 100 машин

12:05 04.01.2024 (обновлено: 12:06 04.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В полдень на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 12:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди из Керчи находится 105 транспортных средств", - уточняется в сообщении.
Около 10:00 Крымский мост ненадолго закрывали для проезда автомобилей. Утом проезд был свободен.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.

Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости Крыма
 
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