https://crimea.ria.ru/20240104/sotni-mashin-v-ocheredi-u-krymskogo-mosta-aktualnye-dannye-na-1600-1133983786.html

Сотни машин в очереди у Крымского моста: актуальные данные на 16:00

Сотни машин в очереди у Крымского моста: актуальные данные на 16:00 - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Сотни машин в очереди у Крымского моста: актуальные данные на 16:00

К этому времени проезда на досмотр у Крымского моста ожидают 740 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T16:09

2024-01-04T16:09

2024-01-04T16:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

логистика

транспорт

общество

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. К этому времени проезда на досмотр у Крымского моста ожидают 740 машин со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объектеПри этом для въезда в Крым время ожидания своей очереди - около часа, а вот на выезд - более двух часов.Утром проезд по Крымскому мосту был свободным. Около 10:00 мостовой переход ненадолго закрыли для проезда транспорта. Очередь из машин начала расти к полудню. К 14:00 в ней стояли 560 машин.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, логистика, транспорт, общество, керчь, тамань, новости крыма